「海の王者決定戦・Ｇ１」（１２日、大村）

準優勝戦９Ｒは、１号艇の峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝がイン逃げで快勝。待ちに待った今年初優出をＧ１の大舞台で決めた。

５日目は強風のため安定板が付く悪条件だったが、「ペラ調整がドンピシャでハマった。他との比較でも足は良くなってましたね」と体感はバッチリ。「エンジンが良くて出ている人たちの次くらいにはいる思う」と好枠から真骨頂のスピードターンで白星を勝ち取った。

前走の若松周年は初日に落水のアクシデントで帰郷。メンタル面でも気落ちしていたが、厄よけのため神社へ足を運び「自分の悪いイメージが取れて、今はもう一回チャレンジができる気持ちになれている」とリフレッシュは完了。「謙虚にいきたい、って気持ちも芽生えたし神様ってすごいと思う」と勝利の女神に改めて感謝を述べた。

これまで１０４回の優勝を誇るが、意外にも今節が今年初優出。周年のタイトルは“海の王者決定戦”だけに「僕をイメージしている人も多いと思うので自分のタイトルにしたい」と戴冠に意欲満点。「神様のご褒美があれば、（優勝すると）結構感動すると思う」といきなり初優勝も視野に、スーパースターの貫禄を示したい。