ウクライナ軍参謀本部は１０日、ロシア西部ブリャンスク州の軍需工場を英国製の長距離巡航ミサイル「ストームシャドー」で攻撃し、重大な損傷を与えたと発表した。

工場は、弾道ミサイルなどに搭載する電子機器や部品を製造していたという。露側はこの攻撃で７人が死亡、４０人以上が負傷したとして反発している。

ウクライナ軍参謀本部は、ＳＮＳで「ロシア製の高精度兵器の生産ラインにおいて極めて重要な拠点だ」と説明。工場とみられる建物が爆発、炎上する映像も投稿した。偵察用無人機で撮影したとみられる。

英ＢＢＣロシア語版は軍事専門家の見方として、ウクライナ側が巡航ミサイルによる攻撃に先立ち、大量の無人機を発射して防空システムの弾薬を消費させたと報じている。露領内に対するウクライナの攻撃では過去最大規模だという。

同国のウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１０日のビデオ演説で「自衛措置だ」と強調した。一方、露外務省は１１日の声明で、民間人が犠牲になったと主張。英国など北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国が攻撃目標の捕捉などでウクライナを支援したと批判した。