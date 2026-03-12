横山典弘騎手 通算3000勝おめでとうございます

ひとつ先輩の横山典弘騎手が、先週の中山で通算3000勝を達成されました。

「すごい数字なんだろうけど、なんか自分で達成した感じは、ずっとやってきて、ただこつこつと1つ1つ積み上げたものなので、あまり印象的にすごいとは自分の中では思えないんです」とおっしゃっていたようですが、その気持ち、わかるような気がします。とはいえ、ボクも40年一緒に乗ってきているわけで、区切りの勝利を待ってくれている周囲の雰囲気もわかるので、達成されたことについて、心よりおめでとうございますと言わせていただきます。これからも、いいレースを重ねていきたいです。

こちらも、とっくに誕生日を祝う年齢でもなくなっているのですが、この15日の日曜日に57歳の区切りを迎えます。誕生日に重賞を勝たせてもらったことって、いくつかあったはずと思って調べてもらったら、92年のメジロマックイーン(阪神大賞典)、97年のシーキングザパール(フラワーＣ)、98年のサイレンススズカ(中山記念)、08年のダノンゴーゴー(ファルコンＳ)と、懐かしい名前がいくつも出てきました。40年で４勝なら、ゲンのいい日と考えてよさそうです。

武豊バースデー重賞Vへ…今週の騎乗馬

藤岡佑介騎手のお手馬だったジューンテイク

今年は金鯱賞。ジューンテイクは藤岡佑介騎手のお手馬だったわけですが、彼の調教師転身による恩恵がいい形で回ってきました。エリキングを封じた京都記念は強い内容でしたし、その後も順調に来れているようで、楽しみにしています。なお、土曜日は阪神での騎乗です。

京都高島屋S.C.で開催されている「武豊 デビュー40年〜前人未到の記録〜」は、おかげさまで多くの方にご覧いただいております。お礼を申し上げます。京都は23日までですが、そのあとは東京、金沢、札幌、横浜、大阪と巡回する予定ですのでお待ちください。

またJRAの各競馬場でも、「THE JOCKEY 武豊が魅せた40年」と題した記念展示があります。今週、14日から始まる阪神競馬場と中京競馬場での展示(開催日のみ)もその後全国の競馬場を巡り歩くことになっています。こちらもよろしくお願いします。