なにわ男子の道枝駿佑さん（23）が、地元・大阪で行われた自身初の単独主演映画のイベントに、共演した生見愛瑠さん（24）と登壇。撮影を振り返りました。

映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開予定）は、詩作が趣味の主人公・水嶋春人と、文字の読み書きをすることが難しい“発達性ディスレクシア”を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音の、およそ10年にわたる恋を描いた作品です。

イベント会場になった大阪・梅田のうめきた広場に登場した道枝さんは、集まった約3500人のファンに向けて「みんな今日は、寒い中来てくれて、ほんまありがとう」と関西弁で挨拶。すると、愛知県出身の生見さんも「寒い中、お集まりいただきありがとうございます。本日は、一緒に楽しもうな〜」と関西弁を披露しました。

実は、映画のクランクアップが行われたのは大阪のある駅。道枝さんは、撮影を振り返って「僕たちが春人と綾音として撮影を積み重ねてきたクランクアップの日で、最後の最後で一番の山場と言っても過言ではないシーンでした。クランクアップに春人と綾音のお別れのシーンの撮影というのは、少し2人の関係とリンクしている部分も感じました。大阪の皆様にご協力いただいて撮影できて、すごくいいシーンになったと思います」とコメント。

一方、生見さんは「クランクアップに春人と綾音がお互いを想いながらお別れをするシーンの撮影だったので、泣きのシーンよりも前の段階から、どんどん感極まって涙が止まらなくなるぐらいでした。実際に演じていても、すごく思い入れがあるシーンなので、完成を観た時にすごくグッときました」と振り返りました。

そして、イベントでは2人がお互いの撮影エピソードを告白する場面も。道枝さんは「バラエティで見る生見さんは明るいんですけど、実はミステリアスな雰囲気を持っているというか、ちょっとつかめない感じが綾音とリンクしてて。それがお芝居にも出ていたので、僕も引き込まれました。でも部室のシーンでは明るくお茶目な綾音もいて。アドリブのシーンもあったのですが、リラックスして撮ることができたので、すごく支えていただきましたね」と感謝のコメント。

すると、生見さんは道枝さんについて「座長として引っ張ってくれる面もあれば、やっぱりちょっと天然な部分もあったり。ライブを縫いながらの撮影で大変だったと思うんですけど、ずっと元気で、なんかケータリングで喜んでたり。撮影が終わっても“フランクフルトや！”って帰らないでずっと食べていて、なんか癒されました」とコミカルな一面を明かしました。