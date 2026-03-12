「ネクストスター東日本・Ｓ３」（１２日、船橋）

６番人気のメイクセンスが４角で内を突き直線で鮮やかに伸びて重賞初制覇。「第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２」（５月６日・園田）への優先出走権をゲットした。なお、南関東３場（船橋、川崎、浦和）持ち回りで行われる３歳スプリント重賞は、船橋勢が３連覇を果たした。２着に３番人気のデンテブリランテ、１番人気のアトレーヴフェイスは３着に敗れた。

ライバルたちが外めへ進路を取り、ぽっかり空いた直線入り口。この日は外差しの決まっている馬場状態の中、メイクセンスの背中で本田重はイチかバチかの勝負に出た。「手応えのあるうちに行きました。ゲートのうるさい馬が思ったより出てくれたのが大きかったですね。抜け出すのが早いかなと思ったけど、頑張ってくれました」とパートナーをねぎらった。

デビューから手綱を取り〈４１２０〉。４勝全てが１２００メートル。「現状では短いところがいいのかな。普段は浜田騎手がケイコをつけてくれているのですが、“状態がいい”と聞いていたし、自信を持って乗りました」と後輩騎手にも感謝だ。

オープン馬の宝庫・川島一厩舎からは、昨年の３歳世代ではプラウドフレールがユングフラウ賞、桜花賞とマリーンカップ・Ｊｐｎ３を制覇。川島一師は「スタートが良過ぎてどうかと思ったけど、ジョッキーも腹をくくってよく乗ってくれたよ。この馬場にしては時計も上等」とご満悦。今年の３歳世代にも楽しみな駒が加わった。

「ここが目標だったから次は決めてない。距離もどこかでマイルとか試すつもりだけど、これからの馬。厩務（きゅうむ）員も１５年目で初めての重賞。良かったよ」と笑いが止まらなかった。