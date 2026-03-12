＜不義理な旦那＞いつも援助してくれる両親との旅行を拒否！スポンサー接待と思って行ってほしい
自分が提案したことを夫が「絶対に嫌だ」と強く拒否したら、思わず「なんで？」と驚いてしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんも旦那さんに対してモヤモヤしているようです。
『夫が両親との旅行に行きたがりません』
投稿者さん夫婦と実両親は、1泊旅行をするのが年1回の恒例行事になっています。しかし今年は旦那さんが「行きたくない」と言いだしました。投稿者さんとしては自分も義両親と旅行したくないので、旦那さんの気持ちも理解はできるのだそう。しかし投稿者さんの両親は投稿者さん夫婦にかなりの援助をしているという背景があります。結婚式の費用や家の購入資金は実家が全額負担。子どものいろいろな節目にもお祝いをくれて、習いごとのもろもろの費用も全部払ってくれているそうです。
援助はありがたいけど、大黒柱としてのプライドが……
投稿者さんの実家からの援助は、一般的なお祝いの域をはるかに超えているとママたちは考えました。住宅購入資金の全額、子どもの習いごと、さらには旦那さんの奨学金の完済まで。これに対し、ママたちからは旦那さんの立場を思いやる声があがりました。
『男の立場としては辛いかも。「稼ぎがよくないから実家の支援で家庭が成り立っている」って言われてるようなものだよね。義両親に養われている感じ？ 支援してもらいすぎて、上下関係ができてるみたいだよ』
『妻の両親からそこまで援助されるのもなんか気の毒だな。大黒柱の面目丸潰れだし、男としてのプライドもズタボロそう。援助って毎回ちゃんと旦那さんの意見も聞いて決めた？』
『投稿者さんの親の収入がないと今の生活が維持できないという居心地の悪さをわかってあげてよ。なんなら今よりも貧しい生活を送ることになったとしても、援助なんていらないって思ってるかもよ？』
ママたちが指摘したのは、旦那さんが一家の主としてのアイデンティティを喪失している可能性です。自分の負債を妻の親に払ってもらい、住む家まで用意される。その環境で「行きたくない」と言う自由すら奪われることは、旦那さんにとってこの上ない屈辱なのかもしれません。
旦那さんに拒否権はないの？
投稿者さんは「年に一度くらい、スポンサー接待だと思って我慢してほしい」と主張しています。しかし、この「お金を出しているのだから義務を果たせ」という理屈こそが、夫婦の溝を深くする原因になっているのかもしれません。
『投稿者さんはどうよ。逆の立場だったら？ いくら義両親がお金出してくれたって、嫌なものは嫌でしょうよ。現に投稿者さんも義実家との旅行なんて行きたくないって言ってるじゃん』
『「これだけ金払ってるんだから付き合えよ」なんて言われたらドン引きするわ。性格悪すぎて無理』
『「お金を出してもらってるから当然行くよね」っていう考えが、苦しいんじゃないかな？ 見方を変えれば、旦那さんの気持ちを最初から無視してるのと同じに思える』
「スポンサー接待」という言葉には、家族としての愛情や敬意ではなく、契約のような冷たさが漂います。たとえ巨額の金銭を享受していても、心まで買われることには抵抗がある。それは人間として自然な感情でしょう。特に「自分は義実家に行きたくないけれど、夫は私の実家に来るべき」というダブルスタンダードは、旦那さんからの信頼を致命的に損なう恐れがあります。
夫婦円満に親孝行もできる！解決策はシンプル
どうすれば親の顔を立てつつ、夫婦仲を維持できるのでしょうか。ママたちからは驚くほどシンプルで合理的な提案が寄せられました。
『そもそも両親は旦那さんに参加してほしいのかな？ 娘と孫だけでよくない？』
『うちの親も旦那抜きで帰省したときに「悪いけどさ、来なきゃ来ないで楽でいいよね」と言ってた。それからずっと旦那抜きで帰ってる』
『私なら旦那に「おいしいものでも食べて楽しんで」って、1〜2万円渡して旦那は置いて行くけどなぁ。旦那はひとりの時間を過ごせるし、投稿者さんも自分の親とわが子だけでわりとワガママ言えるでしょ』
ママたちが出した解決策、それは「無理に夫を連れて行かないこと」でした。「家族全員で行くのが正解」という固定観念を捨ててみれば、実は親も気兼ねなく娘や孫と過ごせて嬉しい、夫はひとり時間を満喫できてリフレッシュできる、投稿者さんも夫に気をつかわず親孝行ができる……という「三方よし」の形が見えてきますね。
親からの援助は、本来「子ども世帯の幸せ」を願って贈られるものであるはず。そのお金が原因で夫婦が言い争い、離婚の危機にまで発展しては本末転倒でしょう。もし夫が「行きたくない」と本音を漏らしたなら、それは「今のままの依存関係では息が詰まる」というサインかもしれません。お金の出所がどこであれ、夫婦は対等なパートナーです。
「いつも助けてもらっているから、私と子どもだけでしっかり両親を楽しませてくるね。あなたは家でゆっくりしてて」。そんなふうに夫を解放してあげる余裕こそが、本当の意味で親の援助を活かすことではないでしょうか。そして夫のプライドを守りながら家庭の平和を維持する、賢い妻の選択といえるのかもしれませんね。