四姉妹の三女が…突然死…絶望の夫婦を救った㊙むかつく半島の秘密
3月12日（木）放送「ナゼそこ？+ 【山口県…謎の"むかつく半島"最愛の娘を亡くし…波瀾万丈㊙人生】SP」
【動画】四姉妹の三女が…突然死…絶望の夫婦を救った㊙むかつく半島の秘密
山口県北部に実在する“むかつく半島”！そこに、ワケあって移住した家族に密着！豊かな自然の中で10種類以上の作物を自給自足し、鹿や猪も現れる山奥で「0円料理」を楽しむ驚きの暮らしとは？
さらに千葉から移住した20歳の青年も登場。都会を捨てた彼らが、縁もゆかりもないこの地を選んだ「ナゼ」に迫ります。
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
タイムマシーン3号
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
タイムマシーン3号
