まだ寒い日が続いていますが、受験生にとって一足早くサクラ咲く春が訪れました。3月12日、新潟県内の公立高校で一般入試の合格発表が行われ、合格した受験生が親や友人と喜びを分かち合っていました。

12日、県内80の公立高校で行われた一般入試の合格発表。新潟市中央区の新潟江南高校では…



【藤森麻友アナウンサー】

「午後2時の合格発表を前に、受験生や保護者が続々と集まってきました。会場からは期待や不安の声が聞こえてきます」





そして、訪れた緊張の瞬間…会場に喜びの声が響きました。【受験生】「え、待って、ある。やった～！受かった」【受験生】「最高。落ちたと思っていたので、受かって最高」【受験生】「うれしい。うれしすぎて叫びたい気分」【受験生】「すごくうれしい」【保護者】「頑張っていたので報われてよかった。きょうはお祝いしようと思う」中には、うれし涙を流す受験生の姿も…【受験生】「よかった。夢かもしれない。本当にありえない。塾長にも『絶対厳しいと思う』と言われていたので」【保護者】「よかったね。おめでとう。頑張ったね。うれしい」新潟江南高校では、今年283人の受験生が合格を手にしました。【受験生】「友達をいっぱいつくって、部活にも力を入れて、ここで勉強を緩めるのではなく、大学を見据えて、今からまた勉強を頑張っていきたい」【受験生】「中学校ではなかった部活動があるので、それを頑張っていきたい。（Q.何部？）弓道部」【受験生】「将来的に海外で働きたいと考えているので、外国語の勉強を積極的に進めていきたい」多くの努力を経て受験生に訪れたサクラ咲く春。合格者たちはこれから始まる高校生活に期待を寄せていました。新潟江南高校では4月6日に入学式が行われます。