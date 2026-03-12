King & Princeの永瀬廉さん（27）と俳優の黒川想矢さん（16）がレコード会社のキャンペーンCMに出演。お互いの印象を明かしました。

今回が初共演となった2人。お互いの印象について聞かれた黒川さんは「テレビとかで見てた人がいま目の前にいると思ってすごくびっくりしたんですけど、どんな曲聴いてるの？とか色々話しかけてくださって、きょうの撮影めちゃ楽しかったです」と明かしました。

また、永瀬さんは「高校一年生に見えない落ち着きだったり、たたずまいだったりっていうので、めちゃめちゃしっかりしてるんやろなという印象は抱きましたね」と黒川さんの印象について話しました。

しかし、永瀬さんは今回の撮影を通して黒川さんの年相応な一面も発見したそうで「朝ちょっと弱いみたいで、ね？ お母さんに起こしてもらってるんだよね？」と話すと、黒川さんは「あの、言わないでください」と恥ずかしそうに回答。

さらに永瀬さんは黒川さんについて「めちゃめちゃかわいいところもあって、高校一年生を感じて、すごくかわいいなと思いました」と語りました。

（3月12日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）