¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Î£Ê£Ã¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¤¬¾®ÅçÁï²¼¤·£¸¶¯¡¡ºÆ»°¤Î£È¡¥£Ï¡¥£Ô¥»¥³¥ó¥É²ðÆþ¤Ç²ñ¾ìÅÜ¹æ¤â¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£²Æü¹â¾¾Âç²ñ¤Î¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×£²²óÀï¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¾®ÅçÁï¡Ê£µ£µ¡Ë¤ò²¼¤·½à¡¹·è¾¡¡Ê£±£µÆü¡¢»³Íü¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÀ®ÅÄ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤È¤È¤â¤ËÆþ¾ì¡£¤µ¤âÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë£³¿Í¤ò»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤µ¤»¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î¾õ¶·¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾®Åç¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò½â¤Ë¤·¤ÆÆ¨¤ì¤¿À®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É¤¬½³»¶¤é¤µ¤ì¤ë¤È²þÂ¤¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¹¶·â¤â¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾®Åç¤ÎÂåÌ¾»ì¡¦¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤¬¾ì³°¤«¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òË¸³²¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥»¥³¥ó¥É¤¬£³¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¾®Åç¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ì¤Î¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥°¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿À®ÅÄ¤¬¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤ò·è¤á¤Æ¶Ë°ÈóÆ»¤Ê£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤¤À®ÅÄ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¸«¤¿¤«¤è¡¢¾®Åç¡£¥Æ¥á¥¨¤Ï¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡¢²¿¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÌòÎ©¤¿¤º¤Ê¤ó¤À¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡£¾®Åç¡¢¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡×¤È°ÂÖ¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¿·¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë£Î£Ê£Ã¤âÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£