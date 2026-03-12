芳根京子、誕生日当日に人気アイドルが自宅駆けつける「泣き合って抱き合った」【私がビーバーになる時】
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の芳根京子が3月17日、都内で行われた映画「私がビーバーになる時」もふもふビーバーパーティーに、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、小手伸也、大地真央、渡部篤郎、かなで（3時のヒロイン）、PUFFYとともに出席。最近感動したことを明かした。
【写真】29歳美人女優、網タイツ姿で美脚堂々披露
この日のイベントでは「最近感動したこと」を話す場面があった。芳根は2週間ほど前に誕生日を迎えたと話し「マネージャーさんに事前告知で『今年はお誕生日の日をお休みにします』って言われたんです。振り返るとここ10年、誕生日の日にお休みだったことがなくて、どうやって過ごせばいいかわからなくて…」と告白。自分の誕生日に友達に声をかけるのも申し訳ないという気持ちが強くなってしまったそうで「普通の日を過ごすかなぁ」と思っていたという。
続けて「けど、友人の百田夏菜子ちゃんから誕生日2分前に『あと2分で誕生日だね』、12時に『おめでとう』って二段階の連絡を頂いて。『ちなみに今日は何をしているの？もし良かったらお祝いしに行ってもいいかしら？』って連絡をくれて。当日にケーキを持っておうちまで来てくれたんですよ！」と嬉しそうに回想。「現場でお祝いしていただくのもすごく嬉しいんですけど、友達にお祝いしてもらえる誕生日ってこんなに嬉しいんだ、って」と笑みを浮かべた。
芳根は「夏菜子ちゃんと2人で『今までこうだったね』『これからこうしたいね』って、泣き合って抱き合ったという誕生日を過ごさせてもらいました」としみじみ。「本当に感動しました。忘れられない誕生日になりました」と噛み締めていた。
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだ動物好きの大学生・メイベルの日本版声優を芳根が務める。（modelpress編集部）
