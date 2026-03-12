鹿児島市の30代男性 はしか感染

鹿児島市は12日、市内の30代男性が「はしか」に感染したと発表しました。

はしかは感染力が強く、高熱や発疹が現れます。鹿児島市によりますと、感染が確認されたのは、市内に住む30代男性です。

男性は今月4日に発熱・頭痛の症状があり、翌日、病院を受診しました。その後、せきやたん、発疹の症状が出て、今月12日、県の遺伝子検査の結果、「はしか」の陽性が確定しました。詳しい感染経路は「調査中」としています。

県内で感染者の確認 4人目に

感染を広げるおそれのあった今月11日の午後8時から午後9時ごろ、男性は、鹿児島市内の商業施設で不特定多数の人との接触が確認されたということです。

市によりますと、県内で感染者が確認されたのは、これで4人目です。

鹿児島市は、発熱や発疹、目の充血などはしかが疑われる症状が出た場合は、事前に医療機関に連絡した上で、マスクを着用して受診するよう呼びかけています。公共交通機関の利用は控えてほしいとしています。

また、有効な予防策として、予防接種を受けていない場合は、接種の検討を呼びかけています。

