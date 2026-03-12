乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月5日（木）の放送では、2月22日、23日に開催されたライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」について語りました。

賀喜：私は、アルバムのリード曲である「My respect」がすごく好きで。「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を観ていただいた方には伝わるかもしれないけど、3期生さんのメドレーからつながって「My respect」を披露したんです。3期生さんのメドレーの最後が「僕が手を叩く方へ」という曲で、“僕が君たちを導くから、こっちに進めば大丈夫だよ”という、みんなに元気を与えられるような曲なんですけど、最後が“頑張れ”ってエールを届けて終わるんです。その後、ステージの後ろに大きなモニターがあったんですけど、「頑張ろう乃木坂46」って出るんですね。無音のなか、パンッと。そこから「My respect」のイントロが始まるんです。私は、その演出をリハで見たときから“尊すぎて無理！”って（笑）。語彙力が全部なくなって、3期生さんの姿を見ながら金川紗耶ちゃんに「尊すぎて無理！ 3期生さんが好きすぎて無理！」って言ってました（笑）。それくらい大好きな演出でした。

――「僕が手を叩く方へ」の“頑張れ”〜「My respect」のイントロが流れる。賀喜：ここ！ ここが大好き。メンバーそれぞれが、先輩やファンの皆さん、同期、後輩などにリスペクトの気持ちを持ちながら、この曲を全員で披露させていただくことで、「これが乃木坂46だな！」っていう気持ちになりました。この曲を披露しているときって、幸せを感じるんですよ。乃木坂46にいられて、こんなに尊敬できる人たちに囲まれて、自分の人生を生きることができているっていう事実にとんでもない幸せを感じられる、大好きな曲です。メンバーにもそういう子がたくさんいるし、ファンの皆さんにも、そう思っていただけたらいいなと。この曲を聴いて「乃木坂46やっぱり好きだな」「乃木坂46っていいな」と思ってもらえたらうれしいな、と思いながら披露していました。



