3月も中旬になり、各地で、早咲きの桜が見頃を迎えています。あたたかくなったり、一転、寒くなったり…。春物への衣替えのタイミングはいつがいいのでしょうか。

「こんなに咲いていると思ってなかったので、ラッキーでした」

見ごろを迎えているのは、香川県善通寺の「涅槃桜」。淡いピンク色の花が咲き誇り、ふんわりと、桜餅のような甘い香りがあたりを包みます。

東京でも…

記者

「東京の新宿御苑です。桜が咲いています。たくさんの人で賑わっています」

およそ70種類、900本の桜の木がある新宿御苑。修善寺寒桜や寒緋桜など早咲きの桜がきれいな花を咲かせています。

初めて桜を見たという外国人観光客は…

アメリカからの観光客

「桜はとても美しい！直接見ると全然違う」

中でも多くの人が足を止めていたのが枝垂桜。

「枝垂桜、とてもきれいです」

「めっちゃきれいです」

「春を感じます」

各地で早咲きの桜が見ごろを迎えています。やはり、気になるのはソメイヨシノの開花。15日（日曜日）の高知を皮切りに、東京は18日の水曜日ごろ、開花する予報です。

いよいよ春が近づいてきましたが…

「結構寒い、手が冷たくて。日が出ているときはあたたかいけど、風が吹くと寒い」

おとといは雪が降り、きょうは朝は寒く、昼は暖かい。日々、気温差があるため、衣替えのタイミングが難しいといいます。

30代

「（衣替えを）あたたかくなったときにしようとしたら、また（冬服）出しました。今週のすごく寒かったとき。厚い長袖にした」

20代

「なかなかクリーニングも出しに行けない。きょう寒かったから、もう少し待ってみようかなと」

衣替えのタイミングを洗濯のプロに聞きました。

コバヤシランドリー 小林史明 社長

「全部いっぺんにドンじゃなくて、3回に分けて出すのがいいかもしれません」

最低気温が10℃以下に下がらなくなったら、まずは厚手のコートや分厚いダウンなどをクリーニングに。そして、次は最高気温が15℃くらいの日が続くと、フリースや薄手のセーターなどを出すタイミングだといいます。そして、最後に、布団や出し忘れた冬物を出すのが理想だそうです。

週末から暖かい日が続くということで、衣替えのチャンスかもしれません。