2025年に結婚を発表した元乃木坂46の松村沙友理さん（33）が、第1子出産の喜びを明かしました。

松村さんが登場したのはコンビニエンスストアの商品発表会。司会からお祝いされた松村さんは「ありがとうございます。さゆりんご、ママりんごになりました〜」と喜びのコメント。

2025年12月に一般男性との結婚と妊娠を発表した松村さん。12日に自身のSNSで、第1子が生まれたことを報告しました。

今回が、出産後初の公の場となった松村さん。赤ちゃんの様子について「もうニコニコちゃんでこんなに赤ちゃんって笑うんだって日々幸せ･ハッピーをもらいつつ、この子はアイドルの素質があるなっていうのを感じます」と明かしました。

そんな赤ちゃんとの生活について、松村さんに聞いてみると「赤ちゃんのとき限定の、生まれたときの反射みたいなのがあるみたいで、すぐに寝てても、ビクンって反応しちゃったりとか、その姿を見ているのがずっとかわいくて」と語り、「最近、もうほんとに下ばっかり見てます。赤ちゃんを見てると一日が終わるって生活をずっとしてます」と笑顔を見せました。