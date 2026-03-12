　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円高の5万4230円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては222.96円安。出来高は6774枚となっている。

　TOPIX先物期近は3626ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54230　　　　　 +10　　　　6774
日経225mini 　　　　　　 54230　　　　　 +15　　　 80627
TOPIX先物 　　　　　　　　3626　　　　　　+8　　　　7975
JPX日経400先物　　　　　 32825　　　　　+125　　　　 265
グロース指数先物　　　　　 739　　　　　　+5　　　　 448
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース