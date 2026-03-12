日経225先物：12日22時＝10円高、5万4230円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円高の5万4230円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては222.96円安。出来高は6774枚となっている。
TOPIX先物期近は3626ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54230 +10 6774
日経225mini 54230 +15 80627
TOPIX先物 3626 +8 7975
JPX日経400先物 32825 +125 265
グロース指数先物 739 +5 448
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
