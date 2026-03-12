【ニューヨーク＝木瀬武、ワシントン＝坂本幸信】トランプ米政権は１１日、イラン攻撃に伴う原油の供給不安に対応するため、１億７２００万バレルの石油備蓄を放出すると発表した。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の加盟国が同日合意した計４億バレルの協調放出の一環。ただ、原油供給の要衝となっているホルムズ海峡の緊張は緩和しておらず、原油価格は高止まりしている。

米国の放出は、来週から約１２０日間かけて実施する。トランプ米大統領は訪問先のケンタッキー州で演説し、「（備蓄放出は）原油価格を大幅に引き下げるだろう」と述べた。

米国の発表に先立ち、ＩＥＡの加盟３２か国は過去最大規模の協調放出を行うことで合意した。２０２２年、ロシアによるウクライナ侵略の際に行った１億８０００万バレル超の放出を上回る規模となる。

だが、市場の警戒は解けていない。１１日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は、終値が前日比４・６％高の１バレル＝８７・２５ドルとなった。攻撃開始前の２月２７日の終値との比較では、３割上昇している。日本時間１２日の取引では一時、９５ドル台まで上昇した。