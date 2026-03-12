アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の冠ラジオ番組「ＳＫＥ４８ １＋１は２じゃないよ！」（ＴＯＫＡＩ ＲＡＤＩＯ・月曜〜金曜 ２１時４５分〜２１時５５分）が１２日の放送で４０００回目を迎えた。女性アイドルグループのラジオ番組が放送４０００回を記録するのは史上初となる。

ＳＫＥ４８のメンバー２人が日替わりでトークを繰り広げるこの番組は２０１０年１１月９日にスタート。第１回放送では当時１３歳だった松井珠理奈（２９）と出口陽（３７）のトークが繰り広げられた。約１５年４か月をかけて４０００回に到達したこの日の放送には太田彩夏（２５）と井上瑠夏（２４）が登場。「おめでとうございます！」「ワッショーイ！」と４０００回の節目を祝った。

ＳＫＥ４８のほとんどのメンバーにとってこの番組が本格的な芸能界スタートの場となっている。それだけに卒業したＯＧメンバーたちも４０００回の大記録を祝福。１９年３月にグループを卒業した７期生の小畑優奈（２４）は「人見知りで話すのが苦手な私はこのラジオ番組で本当にたくさんの経験と自信をつけさせていただくことができました。そしてみつ吉さん（番組プロデューサーの満田安則氏）にもたくさん助けていただいてとっても心強かったです。改めて本当にありがとうございました。今後の『２じゃないよ』も楽しみにしています。一生愛されるラジオ番組になりますように」とデビュー当時の思い出と番組へのお礼の言葉を述べた。

「第１回目の放送に出演させていただいたんですが…、正直まったく記憶にございません（笑い）」という１期生の出口は「この番組はメンバーの素顔が１番出る場所でした。長年番組を支えてくださっている東海ラジオの皆さん、みつ吉さん、本当にありがとうございます。温かく、愛のあるみつ吉さんのツッコミがあったからこそ（笑い）私たちはのびのびとやらせていただきました」と感謝。「これからも現役メンバーみんなの個性がどんどん輝く場所であり続けてほしいですし、次はぜひ１万回目指して！ずっとずっと番組が続いていきますように。応援しています」とエールを送った。

また高柳明音（３４）と一緒に２０００回目の放送（２０１８年７月１２日）に出演した３期生の松村香織（３６）は「４０００回って冷静に考えすごすぎませんか⁉メンバーはどんどん卒業していくのに『２じゃないよ』だけはずっと卒業せずにそばにいてくれてＳＫＥ４８にとってある意味１番レジェンドな存在、間違いなし！！（笑い）」と４０００という数字にビックリ。「いつの間にか、みつ吉さんがステージに上がってたりフェスを開催してたりグッズ出していたりびっくりしましたが、メンバーやファンのみなさんと仲良く楽しいコンテンツを創り上げている姿が幸せそうでなによりです。これからも５０００回そして１万回を目指して、ＳＫＥ４８の歴史とともに伝説を刻み続けてください！」と番組のさらなる継続を願った。

満田プロデューサーも「このまま５０００回、いや１万回を目指していきたいですね」とヤル気満々。同番組が放送休止なく続いていった場合、５０００回に達するのは２０３０年１月１０日、１万回到達は２３年後の２０４９年３月１１日となる。