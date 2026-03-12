もしAIコンパニオンをアクセサリーにしたら？

AIは文章や会議の要約やら日常のアドバイスやらで、人の役に立つもの。だけど、ただ楽しい・面白いだけで、仕事や暮らしに貢献しなくったっていいんじゃない？

手足もないし話し相手にもならないけど、目のアニメーションだけのAIは斬新かも。

目の表情で全てを語るAI

lilguyのウェアラブルなデジタルペット「STARBOY」は、表情豊かに目が動くだけのアクセサリー的AI。

星型ボディーには400×400の丸形OLEDディスプレイ、カメラ、マイク、加速度計、温度センサー、触覚フィードバックといった機器を内蔵してかなりのハイテクっぷりです。

身に着けるだけ

使い方は特になく、バッグなど好きなところにブラ下げるだけ。搭載AIが周囲の環境や人の顔、30種類のハンドジェスチャーに応じてリアルタイムに表情を変たり、他の「STARBOY」と目線を合わせるなどの通信もします。

ネット接続はありませんし、行うなのは目が動きだけのようです。なのに寒いと凍えたり、うるさいと不安がったり、揺らすと目を回したりして、ホントに生きているみたいです。

キャラ作りは元ディズニーのアニメーター

HYPEBEASTいわく、目の動きは元ディズニーのアニメーターが表情を手掛け、500以上のアニメが表示されるとのこと。それなら、目だけでも充分なエンタメになりそうです。

「たまごっち」とは違いお世話は不要そうですが、老若男女誰でも持てるコンパニオンみたいなイメージですかね？

金属製ボディーはお高い

まだ発売直後ですが、色味と素材と目の色の組み合わせで4種類があります。ステンレス製が349ドル（約5万5400円）、真鍮製が399ドル（約6万3300円）、アルミ製が249ドル（約3万9500円）、アクリル製で中身がスケスケのクリスタルが299ドル（約4万7500円）。

Image: lilguy

仕事中はデスクに置いて、にらめっことかしたいかも？ 今後はこういうAIコンパニオン系玩具がどんどん出てきそうですね。

Source: Instagram, lilguy via HYPEBEAST