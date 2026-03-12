アニメ『スノウボールアース』OPはtuki.＆EDはヒグチアイ！ 楽曲入りPV解禁 杉田智和らの出演決定
4月3日スタートのアニメ『スノウボールアース』（日本テレビ系／毎週金曜23時30分）より、テーマ曲を使用したメインPV、キービジュアルが解禁。オープニングテーマは、tuki.がテレビアニメ初タイアップ曲として書き下ろした「零‐zero‐」、エンディングテーマは、ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」に決定した。併せて、追加キャスト7名が発表された。
原作は、小学館「月刊！スピリッツ」にて2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している辻次夕日郎の同名漫画。
地球全土が凍結し雪と氷に覆われた地球＝“スノウボールアース”を舞台とするSF×怪獣×ロボットアクション作品で、壮大なSF冒険譚（たん）、そして過酷な状況下で育まれる彼らの熱い友情のドラマが描かれる。
メインPVは、主人公の鉄男と親友のロボット・ユキオが、生き残った人類の拠点「ミシマモール」で乃木蒼や瀧村矧音（はがね）をはじめとする村の人々に温かく受け入れられ、新たな絆を育んでいく心温まるシーンから始まる。
しかし映像の後半では空気が一変。彼らの前に、相模逸石が率いる謎の組織「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」が立ちはだかる。怪獣を操り、容赦なくミシマモールを襲撃する彼らの脅威を前に、鉄男とユキオはせっかく見つけた“新たな居場所”を守り抜くことができるのか？
メインPVでは、OPテーマ・tuki.「零‐zero‐」とエンディングテーマ・ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」の音源を初解禁。雪と氷の世界を駆け抜けるような疾走感あふれる楽曲が、本作の壮大な世界観を表現。過酷な世界の中で描かれる熱い友情と冒険、立ちはだかる敵の存在、そして巨大ロボット・ユキオと怪獣が激突する、大スケールでド迫力のバトルアクションシーンが盛り込まれた映像となっている。
ヒグチアイは「最悪の思い出がなければ、わたしは今のわたしになれたのだろうか、と思うことがある。なければよかった、とも思うけど、起きてしまったことは消せない。傷がある。だけど、深く沈んだら大きく浮上できる。人間はそういうふうにできていると思う。背負い続けている後悔とも手を取り合って、今日も強く生きる。迷いながらも走り続けなければならない忙しい人たちへ贈る賛歌です」とコメントしている。
そして、追加キャストと追加キャラクタービジュアルも解禁。
主人公たちに立ちはだかる怪獣使いの一団「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」を率いる、相模逸石役を杉田智和、同メンバーである泉那由他役を河西健吾、桜井多見哉役を大野智敬、卯月ゆま役を奈良平愛実、甲乙一役を永瀬アンナ、西園寺真琴役を森永千才、赤城莉子役を河瀬茉希が演じる。
キービジュアルは、主人公・流鏑馬鉄男と親友のロボット・ユキオを中心に、彼らが『スノウボールアース』の世界で出会う乃木蒼、瀧村矧音が並び立つ、新たな仲間たちとの絆を感じさせる一枚となっている。一方で、その奥には相模逸石率いる「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」のキャラクターたちが描かれており、さらに不穏な影を落とす怪獣の存在も見てとれる。
OPテーマのtuki.「零-zero-」は4月4日に配信リリース決定。ジャケット写真はイラストレーター・watabokuによる描き下ろしで、アニメの世界観とリンクするロボットをtuki.が操縦する様が鮮烈だ。
このリリースを記念して、原作者・辻次夕日郎が描き下ろした鉄男とユキオがtuki.を見上げるコラボイラストがデザインされた限定Tシャツが当たる「零‐zero‐」配信予約キャンペーンもスタート。同局を音楽配信サイトでPre‐add、Pre‐saveすることでキャンペーンへの応募が可能となる。
さらに、原作者・辻次夕日郎描きおろし『スノウボールアース』×「ヒグチアイ」コラボイラストが公開。辻次は「あのヒグチアイさんにエンディングテーマを彩っていただける喜びを、深く噛み締めています。初めて楽曲を聴かせていただいた時、凍てついた星で懸命に生きる人々の強さと弱さ、そして人間をまるごと肯定してくれるような熱い優しさを感じました。聴くだけで魂が鼓舞される、素敵な一曲です！」とコメント。
「この曲が『スノウボールアース』のエンディングテーマとして毎話を締めくくってくれることで、鉄男やユキオたちの冒険を、どんな逆境の中でも希望とともに見届けられるのではないかと思います。そんな最高の日々を、今からとても楽しみにしています」と期待を寄せている。
アニメ『スノウボールアース』は、日本テレビ系にて4月3日より毎週金曜23時30分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杉田智和（相模逸石役）
英雄に憧れた者は、その拗れた感情と欲望を制御できない。だが、彼を心の底から責められる人間がどれだけいるだろうか。相模の子ども達へ向ける顔を見ていると、いつも考えさせられます。敢えてよろしくお願いしません。
■河西健吾（泉那由他役）
スノウボールアースにて泉那由他の声を担当いたします河西健吾です。原作を読ませていただき凄くのめり込み、アニメではどのように描かれるのか凄く楽しみです。まだ放送までは暫くありますがどうぞよろしくお願いします。
■大野智敬（桜井多見哉役）
桜井多見哉役を演じさせていただきます、大野智敬です。号泣しながら読んだ作品に参加できて本当に嬉しいです。氷の世界でぶつかり合う人々。僕自身はこの作品に熱い気持ちでぶつかっております！ こちらの正義も見せつけてやります。全力で大佐についていくぞ！！ 放送をお楽しみに！
■奈良平愛実（卯月ゆま役）
こんな素敵な作品の中で生きられて本当に幸せです。怪獣との大きな戦いの中で描かれる、人間同士の小さな喧嘩に共感して泣いてしまうかと。ゆまの、自分の救世主に一途で強がりなところも愛おしくきゅんです。私達「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」はアニメオリジナルパートも！ お楽しみに。ついに大佐のかっこよさが全世界に広まっちゃう〜っ。
■永瀬アンナ（甲乙一役）
「雪に覆われた世界」「ロボット」「怪獣」という要素がどのように結びつくのか、作品の世界観に強く惹かれました。甲乙一の信念、そして相模大佐への忠誠を、静かな熱を込めて演じていきます。放送をどうぞお楽しみに！
■森永千才（西園寺真琴役）
西園寺真琴を演じさせていただきます、森永千才です。真琴を演じる上で、常に「子供らしさ」を忘れないように心がけています。純粋に大佐を慕い、純粋に闘いを楽しみ、純粋に笑い泣き…喜怒哀楽をはっきり表せる子だなと思いました。「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」のメンバーはみんな個性的な方達なので、それに負けないように！と必死に食らいついています。
■河瀬茉希（赤城莉子役）
「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」のひとり、赤城莉子の声を担当させていただきます！ 莉子は大佐の夢のために動きます。まだストーリーの内容は話せないことも多くもどかしいのですが、「E‐RDEの灯〈ヴィエルデ〉」のメンバーたちも皆とっても個性が強いのでぜひ全員に注目してもらえたら嬉しいです！ 凍結地球『スノウボールアース』がどのような映像、そして音で描かれていくのか私も楽しみです！
