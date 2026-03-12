◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）

１〜３着馬に優先出走権が与えられる皐月賞トライアルはひと筋縄ではいかない。９年連続で単勝１０倍以上が３着以内に少なくとも一頭入っており、穴馬を探したい。

前走の着順は重要なファクターで、前走４着以内が過去１０年の馬券対象３０頭のうち２８頭を占め、残す２頭はＧ１ホープフルＳ２けた着順からの反撃。また、前走で新馬、未勝利勝ちは【０・０・２・１９】（以降もデータは過去１０年）で、３着馬２頭はいずれも本番で１番人気を集めた特殊な例だった。

穴候補にマイネルシンベリンを挙げたい。過去１０年で単勝１０倍以上の馬は１０頭が３着以内となっているが、そのうち前走１勝クラスだった馬は７頭で、その共通点は前走４着以内だったこととともに上がり３ハロンが３位以内。１勝クラス４着以内、上がり３位以内の成績は【５・７・３・２４】で、そのうち単勝１０倍以上は【２・３・２・１５】。複勝率３１・８％は人気を考えれば優秀だ。

サラブレッドクラブ・ラフィアン所属馬はスプリングＳで過去１０年の出走は２頭のみだが、１６年マイネルハニーが５番人気２着、１８年マイネルファンロンは６番人気３着。後者は５００万（現１勝クラス）のフリージア賞で２着＆上がり２位だった。勝負どころを前にまくって先行勢をつぶしながら、自身は上がり３位タイをマークして３着に踏ん張ったマイネルシンベリンの前走が皐月賞トライアルにつながりそう。

最後にスプリングＳは６年連続で９文字馬名が連対中。２２年は唯一の９文字馬名のビーアストニッシドが５番人気で逃げ切っている。今年は２頭のみの９文字馬名、その点でも気になる一頭だ。