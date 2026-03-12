◇ボクシング日本ミドル級王座決定戦10回戦 竹迫司登（ワールドスポーツ）《○判定●》酒井幹生（角海老宝石）（2026年3月12日 東京・後楽園ホール）

元日本、東洋太平洋ミドル級王者で日本同級1位の竹迫司登（34＝ワールドスポーツ）が同級3位・酒井幹生（32＝角海老宝石）を3―0判定で下し、日本王座返り咲きを果たした。

序盤から近距離で打ち合いを展開し、3回には強烈な右ストレートを浴びせた竹迫だったが、5回終了時の採点ではジャッジ2人が酒井を支持。以降はさらにプレスを強めると、9回にはクリンチからの離れ際に強烈なワンツー。最終10回には右アッパーに左フック、右の打ち下ろしと強打を次々にヒットさせ、終盤に粘りを見せる逆転勝利を挙げた。21年5月以来の日本王座返り咲きを果たすと「再スタートできたのはうれしい。ただ勝つと次が見えてくる」と勝ってかぶとの緒を締めた。

4歳の長女に物心がついてからは「1勝1敗」だという。その長女が試合前には好物のチョコレートを竹迫に見せながら「試合に勝たないと食べられないよ。絶対勝って」とハッパをかけてきたという。「さすがは僕の娘だと思った」と笑みを浮かべながら、家族のサポートにも感謝した。

再起2連勝を飾り「倒したい欲が出てしまったが勝ててよかった」と安堵（あんど）した。24年12月の国本戦では初回TKO負け。一時は進退を保留したが「ボクシングをやる以上は世界（を目指さないと）。一つ一つの限られた試合に勝って挑戦したい。今日の勝利が次につながる。地道に世界への道を目指していきたい」と決意を新たにした。