マンチェスター・シティでプレイするベルギー代表FWジェレミー・ドクはレアル・マドリードとの2ndレグへすでに闘志を燃やしている。



シティはレアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたCLラウンド16・1stレグで0-3の大敗を喫した。前半だけでフェデリコ・バルベルデにハットトリックを許し、その後は挽回することもできないまま1stレグを終えた。



この日フル出場したドクはクラブの公式サイトにて、次のように試合を振り返っている。





「レアル・マドリードのようなチームと対戦する時は、ボールを失った瞬間、相手がカウンターを狙っているのが分かる。そして彼らは得点するんだ。相手は3点を取った後、守備を固めてきたから逆転するのは難しかった。でも最初のチャンスを決められていれば、試合の流れは変わっていたと思う」さらにドクは59分にGKジャンルイジ・ドンナルンマがヴィニシウスのPKを止めてくれたことは大きいと語っており、エティハド・スタジアムでの2ndレグで奇跡の大逆転を起こすにはファンの力も必要だと語った。「我々はまだ自信を持っている。もちろんその前にウェストハム戦があるが、我々の実力を信じているし、エティハドでの試合はまた違ったものになることも分かっている。サポーターの助けが必要だ。彼らが3点とれるなら、我々もできない理由はないだろう？」レアル相手に3点のビハインドをひっくり返すことは至難の業だが、シティがCL初優勝を飾った22-23シーズンの準決勝2ndレグではホームで4-0の勝利を果たした過去もある。まずは週末のウェストハム戦で勝利し、勢いを持ってレアル戦を迎えたいところだが、シティは突破できるのか。