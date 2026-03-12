熱戦が続くWBCは各地での1次ラウンドが終了。準々決勝に進むベスト8が決定した。最大のサプライズはプールBを4勝0敗の1位で突破したイタリアだろう。特に米国戦の勝利は「ジャイアントキリング」として世界中の野球ファンを驚かせた。

ただし、侮るなかれ。「サッカー王国」で有名なイタリア国内にもプロ野球リーグはある。しかし今回は単に欧州からやってきたチームではない。「イタリア系」の大リーガーや有望な若手マイナーリーガーが集結している「隠れ強豪」のチームなのだ。

イタリア代表で、大リーグや下部のマイナー組織に所属している選手は実に21人。大会に出場した20チームのうちでは米国、ドミニカ共和国、ベネズエラに次いで4番目に多い。

メキシコ戦で大会史上初の1試合3本塁打を放った主将のビニー・パスクアンティノは28歳の左打者。昨季はロイヤルズで32本塁打、113打点をマークした。23歳のジャック・カグリオンはロ軍のチームメートで、23年ドラフト1巡目（全体6番目）で指名された有望株。昨季メジャーデビューし、今大会も打率・375、1本塁打と好調だ。

36歳のジョン・バーティーは22年のナ・リーグ盗塁王。21歳のダンテ・ノリは4試合で打率・500、2本塁打、5打点。昨季はフィリーズのマイナーでプレーしていた。

投手では24歳左腕のサム・アルデゲリ。24年にエンゼルスでメジャーデビューを果たし、イタリア本国出身では2人目の大リーガーになった。今大会はブラジル戦に先発。4回2/3を1安打無失点に抑えて8三振を奪った。

アーロン・ノラは32歳の右投手でメジャー通算109勝。サイ・ヤング賞の投票で2度、3位に入った実力者で、メキシコ戦に先発して5回4安打無失点の好投だった。マイケル・ロレンゼンは34歳のベテラン。メジャー通算54勝の右腕は、米国戦に先発して4回2/3を2安打無失点に抑えて大金星の立役者の一人になった。

実績ある大リーガーと若手が融合したチーム。侍ジャパンは23年の前回大会の準々決勝で対戦し、先発・大谷翔平が5回途中を2失点に抑えるなどして9―3で勝利した。

シルベスター・スタローンが演じた映画「ロッキー」の主人公ロッキー・バルボアもイタリア系で、「イタリアの種馬」のニックネームだった。侍ジャパンは今大会では準決勝で相まみえる可能性がある。米国戦の番狂わせは、ロッキーが映画の中で王者アポロ・クリードを撃破したシーンに重なる。侍ジャパンにとって、決して油断ならない相手だ。