¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶¡¡·Û¿ñ¾É¤Ç¼ê½Ñ¡¡¾É¾õ°²½¤Ç·ÛÄÇÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÀÚ½ü¤È¡¢ÉÔ°ÂÄêÀÔÄÇ¤ò¸ÇÄê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤Î¥®¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¡×¤³¤ÈÂç¶¶Î´»Ö¡Ê60¡Ë¤¬ÀÔ¿ñ¤È¿À·Ðº¬¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë·ÛÄÇÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÀÚ½ü¤È¡¢ÉÔ°ÂÄêÀÔÄÇ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò12Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¡¢Âç¶¶Î´»Ö¤Ï²áµî¤ÎÅÙ¡¹¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤«¤é¡¢·Û¿ñ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·Û¿ñ¾É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤·¡¢º¸ÏÓ¤ÎÄË¤ß¤ä¼ê»Ø¡¦Â¤Îáã¤ì¡¢Ëãáã¤È¤¤¤Ã¤¿±¿Æ°¾ã³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¥®¥¿¡¼¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀÔ¿ñ¤È¿À·Ðº¬¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë·ÛÄÇÄÇ´ÖÈÄ¤ÎÀÚ½ü¤È¡¢ÉÔ°ÂÄêÀÔÄÇ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢½Ñ¸å¤Î²óÉü¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¼¹Åá¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ð¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£