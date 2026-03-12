歌い手のAdoさんの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』（2月26日発売）をもとに作られた楽曲『ビバリウム』が、3月12日発表の最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で上昇率184.4%を記録し、1位を獲得しました。

2月28日にAdoさんの公式YouTubeチャンネルで公開されたミュージックビデオでは、Adoさんとして初めての“実写MV”へ挑戦。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈（うっくつ）な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで紡がれた映像となっています。

■嵐の楽曲も2作ランクイン

また同ランキングのTOP10には、約5年ぶりの新曲『Five』をリリースした嵐の楽曲もランクイン。新曲『Five』の作曲・編曲を手掛けたTomoki Ishizuka（石塚知生）さんが編曲した『サクラ咲ケ』が4位に、メンバーの松本潤さんが主演したドラマの主題歌『Love so sweet』が8位にそれぞれランクインしました。

オリコン調べ（2026/3/16付）