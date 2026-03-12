【On】ブランド史上初の新構造！気負わずにランニングを楽しめる「Cloudmonster 3」をご紹介♡
スイス発のスポーツブランド『On（オン）』から、新作モデル「Cloudmonster 3」が登場！「Cloudmonster 3」は、ブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した最新シューズ。優れたレスポンスを叶える新構造から、足のローリングをサポートするロッカー形状まで、魅力をたっぷりご紹介します♡
「On」ってどんなブランド？
「On」は、2010年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランド。
“Ignite the human spirit through movement（動くことを通じて人の心に火を灯す）”をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場に届けています。
ブランド立ち上げから16年、その急成長を支えているのは、世界特許を取得しているCloudTec®や業界の常識を覆すLightSpray™といった革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくりです。
夢を追い続ける“Dream On.”のスピリットで着々とファンを増やし、現在は80か国以上で事業を展開しています。
ブランド史上初の新構造！「クラウドモンスター 3」が登場♡
スイスのスポーツブランド「On（オン）」から、ブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した新作モデル「Cloudmonster 3（クラウドモンスター 3）」が登場！
2月26日（木）より、全世界に先駆けて一部店舗にて日本先行発売を開始。一般発売は、3月5日 (木) より全国で展開されています。
日本先行発売は、On Flagship Store Tokyo Ginza、Alpen TOKYOにて実施され、on.com、On Store Tokyo Cat Street、および取扱店にて一般発売が開始。
さらに、「Cloudmonster 3」の発表にあわせ、同じく新作モデルとなる「Cloudmonster 3 Hyper」＆「LightSpray Cloudmonster 3 Hyper」も登場！
いつものランをより楽しくエネルギッシュにしてくれる、最新アイテムを要チェック♡
「Cloudmonster 3」の魅力をチェック♡
最新モデルとなる「Cloudmonster 3」は、どんなランナーも気負わずにランニングを楽しめる設計。
Helion™フォームからなる3層構造のCloudTec®が、優れたレスポンスを発揮します。大きく弧を描くようにカーブしたロッカー形状は、足のローリングをサポート。自然と前へ押し出される感覚で、力強い蹴り出しを叶えます。
さらに、ナイロン配合のSpeedboard®が着地のエネルギーを推進力へと変換！いつものランをより楽しくエネルギッシュにしてくれますよ♡
また、「Cloudmonster 3」の発表にあわせ、同じく新作モデルとなる「Cloudmonster 3 Hyper」と、Onの先駆的な技術を結集したコレクション史上最軽量モデル「LightSpray Cloudmonster 3 Hyper」も登場。
なお、両モデルの製品詳細、発売日、価格などについては近日公開予定です。
Item Cloudmonster 3
Item Cloudmonster 3 Hyper
Item LightSpray Cloudmonster 3 Hyper
On Flagship Store Tokyo Ginza
住所：東京都中央区銀座4丁目3-1 並木館ビル（B1、1F、2F）
営業時間：11:00-20:00（不定休）
ライター Ray WEB編集部