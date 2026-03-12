【On】ブランド史上初の新構造！気負わずにランニングを楽しめる「Cloudmonster 3」をご紹介♡

スイス発のスポーツブランド『On（オン）』から、新作モデル「Cloudmonster 3」が登場！「Cloudmonster 3」は、ブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した最新シューズ。優れたレスポンスを叶える新構造から、足のローリングをサポートするロッカー形状まで、魅力をたっぷりご紹介します♡

「On」ってどんなブランド？

「On」は、2010年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランド。 “Ignite the human spirit through movement（動くことを通じて人の心に火を灯す）”をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場に届けています。 ブランド立ち上げから16年、その急成長を支えているのは、世界特許を取得しているCloudTec®や業界の常識を覆すLightSpray™といった革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくりです。 夢を追い続ける“Dream On.”のスピリットで着々とファンを増やし、現在は80か国以上で事業を展開しています。 On 公式ホームページ On 日本公式Instagram

ブランド史上初の新構造！「クラウドモンスター 3」が登場♡

スイスのスポーツブランド「On（オン）」から、ブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した新作モデル「Cloudmonster 3（クラウドモンスター 3）」が登場！ 2月26日（木）より、全世界に先駆けて一部店舗にて日本先行発売を開始。一般発売は、3月5日 (木) より全国で展開されています。 日本先行発売は、On Flagship Store Tokyo Ginza、Alpen TOKYOにて実施され、on.com、On Store Tokyo Cat Street、および取扱店にて一般発売が開始。 さらに、「Cloudmonster 3」の発表にあわせ、同じく新作モデルとなる「Cloudmonster 3 Hyper」＆「LightSpray Cloudmonster 3 Hyper」も登場！ いつものランをより楽しくエネルギッシュにしてくれる、最新アイテムを要チェック♡

「Cloudmonster 3」の魅力をチェック♡

最新モデルとなる「Cloudmonster 3」は、どんなランナーも気負わずにランニングを楽しめる設計。 Helion™フォームからなる3層構造のCloudTec®が、優れたレスポンスを発揮します。大きく弧を描くようにカーブしたロッカー形状は、足のローリングをサポート。自然と前へ押し出される感覚で、力強い蹴り出しを叶えます。 さらに、ナイロン配合のSpeedboard®が着地のエネルギーを推進力へと変換！いつものランをより楽しくエネルギッシュにしてくれますよ♡ また、「Cloudmonster 3」の発表にあわせ、同じく新作モデルとなる「Cloudmonster 3 Hyper」と、Onの先駆的な技術を結集したコレクション史上最軽量モデル「LightSpray Cloudmonster 3 Hyper」も登場。 なお、両モデルの製品詳細、発売日、価格などについては近日公開予定です。 Item Cloudmonster 3 Item Cloudmonster 3 Hyper Item LightSpray Cloudmonster 3 Hyper On Flagship Store Tokyo Ginza 住所：東京都中央区銀座4丁目3-1 並木館ビル（B1、1F、2F）

営業時間：11:00-20:00（不定休）

ライター Ray WEB編集部