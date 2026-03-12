管理栄養士を目指し、２０２２年に大学に進学していた節約＆時短料理で人気の料理研究家・みきママが１２日、ＳＮＳを更新。管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができなかったことを明かした。同時に、次男「れんくん」も希望の大学に合格できず、浪人することを報告した。

長男「はる兄」は東大に入学している。実弟はＮＥＷＳの小山慶一郎（４１）。

「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と報告。「これまで４年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と理由を説明した。

「本当にばかです。当日はせっかく勉強したので国家試験を受けるだけ受けに行き、自己採点をしたら合格点を超えていました。もう本当につらくて人生で一番泣きました。悔しくてたまりませんでした。」と試験だけは受けたことを写真とともに報告。再度受験に挑戦する意思も記した。

そして「一緒に頑張ってきた次男のれん。本当にお疲れ様。れんの頑張りは隣でたくさん勇気をもらいました。ですが、今回れんも希望の大学に入るために浪人することになりました。みなさん、もう１年、私とれんを温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづっている。