休憩時間に飲む飲み物や秋の道を彩るもの、さらにはお世話になった人への夏のあいさつ……。これらに共通して隠れているのは、たった2文字のひらがなです。正解を目指して考えてみましょう！

隙間時間の頭の体操にぴったり「ひらがなクイズ」！

今回は、日本の文化や日常の風景を切り取った言葉がそろいました。声に出してリズムを確認しながら、空欄を埋めてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ゃ
□□ば
□□ゅうげん
ね□□
ヒント：日本人になじみ深い飲み物といえば？

正解：おち

正解は「おち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おち」を入れると、次のようになります。

おちゃ（お茶）
おちば（落ち葉）
おちゅうげん（お中元）
ねおち（寝落ち）

「おちゃ（お茶）」や「おちば（落ち葉）」は、すぐに情景が浮かんだのではないでしょうか。「おちゅうげん（お中元）」は、日本の伝統的な贈答文化ですね。最後の「ねおち（寝落ち）」は、スマートフォンを見ながらいつの間にか……なんて経験がある人も多いはず。

伝統的な言葉から現代的な表現まで、幅広い「おち」の世界を楽しんでいただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)