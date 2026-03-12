【ひらがなクイズ】空欄を埋めるたった“2文字”は？ ヒントは現代人がついついやってしまうあの行動
隙間時間の頭の体操にぴったり「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の文化や日常の風景を切り取った言葉がそろいました。声に出してリズムを確認しながら、空欄を埋めてみてくださいね。
□□ゃ
□□ば
□□ゅうげん
ね□□
ヒント：日本人になじみ深い飲み物といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おち」を入れると、次のようになります。
おちゃ（お茶）
おちば（落ち葉）
おちゅうげん（お中元）
ねおち（寝落ち）
「おちゃ（お茶）」や「おちば（落ち葉）」は、すぐに情景が浮かんだのではないでしょうか。「おちゅうげん（お中元）」は、日本の伝統的な贈答文化ですね。最後の「ねおち（寝落ち）」は、スマートフォンを見ながらいつの間にか……なんて経験がある人も多いはず。
伝統的な言葉から現代的な表現まで、幅広い「おち」の世界を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の文化や日常の風景を切り取った言葉がそろいました。声に出してリズムを確認しながら、空欄を埋めてみてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ゃ
□□ば
□□ゅうげん
ね□□
ヒント：日本人になじみ深い飲み物といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おち正解は「おち」でした。
それぞれの言葉に「おち」を入れると、次のようになります。
おちゃ（お茶）
おちば（落ち葉）
おちゅうげん（お中元）
ねおち（寝落ち）
「おちゃ（お茶）」や「おちば（落ち葉）」は、すぐに情景が浮かんだのではないでしょうか。「おちゅうげん（お中元）」は、日本の伝統的な贈答文化ですね。最後の「ねおち（寝落ち）」は、スマートフォンを見ながらいつの間にか……なんて経験がある人も多いはず。
伝統的な言葉から現代的な表現まで、幅広い「おち」の世界を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)