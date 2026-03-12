20th Centuryの井ノ原快彦さんは3月11日、自身のInstagramを更新。スタッフたちと弁当をシェアする姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：井ノ原快彦さん公式Instagramより）

20th Centuryの井ノ原快彦さんは3月11日、自身のInstagramを更新。撮影の合間にスタッフたちと弁当をシェアする様子を披露しました。

【写真】井ノ原快彦の「まんべんなく味わう作戦」

「混ざってシェアしたかった」

井ノ原さんは「3種のお弁当をスタッフと3人でわけてから食べる。まんべんなく味わう作戦」とつづり、5枚の写真を投稿。ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の撮影の合間のようで、車内でスタッフたちと弁当のおかずを分け合うほのぼのとした様子などを披露しています。

1、2枚目は、井ノ原さんが3つの弁当を前に真剣なまなざしで弁当を見つめるショット。同ドラマの衣装と思われる革ジャンに眼鏡、口ひげを蓄えたワイルドな姿とのギャップがファンを魅了しています。また、撮影の合間にキャッチボールを楽しんだエピソードも明かし、「ボーダレス広域移動捜査隊。ご期待くださいませ」と、ドラマの告知をしました。

コメント欄では、「春が来たって感じです」「ピクニックみたいで色々食べれて楽しそう」「美味しそうだね」「真剣な眼差しですね」「いっぱい食べて撮影も楽しんでください」「効率いいですね」「混ざってシェアしたかった」「わんぱく過ぎ」などの声が寄せられています。

「今しか食べられない」

自身のInstagramでプライベートなどをたびたび公開している井ノ原さん。9日の投稿では「今しか食べられない喫茶二十世紀のカカオトーストを食べにいきました」とつづり、“カカオトースト”を頬張る姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)