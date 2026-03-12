「紳士的」「素敵過ぎる」町田イレブンの心温まる対応が話題！「みんな優しい！」【ACLE】
FC町田ゼルビアは３月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で江原FC（韓国）と町田市立陸上競技場で対戦。１−０で勝利し、ベスト８進出を果たした。
その試合前に町田の選手たちがとった行動が話題を呼んでいる。
19時キックオフのゲームということもあって、会場の気温が６度と冷え込むなか、町田の選手たちと共に入場してきたエスコートキッズたちが、寒がる様子を見せる。すると、ネタ・ラヴィやテテ・イェンギ、望月ヘンリー海輝や相馬勇紀ら選手たちが続々と着用していたベンチコートを脱いで、子供たちにかけてあげたのだ。
この様子は試合から一夜明けた11日に、町田の公式インスタグラムで「心温まる優しい瞬間 寒そうなキッズにベンチコートをかけてあげる選手たち」と題して公開された。
この投稿にはファンから「素敵過ぎる」「紳士的」「みんな優しい！」「素敵ですよね。選手の皆さんの温かさ」「このシーンいいね」「優しいな」「昌子選手が一緒に入ってるのも可愛いです」といったコメントが寄せられている。
町田イレブンの心優しい一面が垣間見えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田の選手たちによる“心温まるシーン”
その試合前に町田の選手たちがとった行動が話題を呼んでいる。
19時キックオフのゲームということもあって、会場の気温が６度と冷え込むなか、町田の選手たちと共に入場してきたエスコートキッズたちが、寒がる様子を見せる。すると、ネタ・ラヴィやテテ・イェンギ、望月ヘンリー海輝や相馬勇紀ら選手たちが続々と着用していたベンチコートを脱いで、子供たちにかけてあげたのだ。
この投稿にはファンから「素敵過ぎる」「紳士的」「みんな優しい！」「素敵ですよね。選手の皆さんの温かさ」「このシーンいいね」「優しいな」「昌子選手が一緒に入ってるのも可愛いです」といったコメントが寄せられている。
町田イレブンの心優しい一面が垣間見えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田の選手たちによる“心温まるシーン”