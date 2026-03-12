【なだれ注意報】北海道・北見市北見、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町に発表（雪崩注意報） 12日21:38時点
気象台は、午後9時38分に、なだれ注意報を北見市北見、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町に発表しました。
網走、紋別地方では、風雪に注意してください。網走、北見、紋別地方では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■北見市常呂
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■網走市
□なだれ注意報
14日にかけて注意
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■美幌町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■津別町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■斜里町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■清里町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■小清水町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■訓子府町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■置戸町
□なだれ注意報【発表】
13日にかけて注意
■佐呂間町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■遠軽町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■湧別町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■滝上町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■興部町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■西興部村
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■雄武町
□なだれ注意報
14日にかけて注意
■大空町
□なだれ注意報
14日にかけて注意