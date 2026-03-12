フリーアナウンサーの中村江里子が12日、自身のインスタグラムを更新。11日に自身と夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏がともに誕生日を迎えたと報告した。

中村は「夫55歳、私57歳!!!!今年もまた一緒に1歳大人になりました」と、レストランで食事をするショットなどを投稿。

「最近は『やっぱり色々出てきたね』と体力などの変化を確実に感じていますが…やりたい事、学びたい事沢山あるのでしっかり食べて、飲んで動ける頭と身体を維持したい！60歳還暦は真っ赤なドレス(ミニにするかロングにするか悩み中)を着たいし！」とつづった。

また「夜は次女と3人でお祝い ものの考え方、捉え方。大切にしていることや幸せを感じる時間。学歴やお金とは。そんなテーマで盛り上がりました。ランチは夫と2人で。フランスとイタリアの牡蠣を食べ比べ 昼も夜もティラミスで締めて」とし「25年ほど前のジャケットとパンツで出掛けました。古い物自慢をしたいのではなく、やはり良いものは時代の変化にも揺らぐことなく、良いのです。多くのことが簡単に出来るようになり、時間の流れも早くなり、不便さを嫌うようになり。でも、不便だとやり方考えるし、頭を使うし…時代は変化していて、きっと良い方に変化しているのだと信じたいのですが、それでも天の邪鬼の私は手間ひまかけて何かをしたいですし、やはり良いものは使い続けたいですし、なによりも丁寧に生きて行きたいと思っています」と記した。

最後に「こんな57歳。どうぞ宜しくお願い致します」と締めくくった。

フォロワーからは「素敵過ぎて見惚れてしまいました」「25年前のが着れる！素敵なスタイル維持なさっていらっしゃるのは素晴らしいです」「素敵な、ご夫婦ですね」「いつまでもお幸せに」などの声が寄せられていた。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークに留学している。