◆オープン戦 ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）

巨人は遠征６試合が終了した。

６、７日に京セラＤでオリックス、８日に甲子園で阪神。１０日に宇部でソフトバンク、１１、１２日にみずほペイペイでソフトバンクとのオープン戦を行った。

１４日の日本ハム戦で今季初めて本拠地・東京Ｄに戻る。阿部監督はそこで開幕を見据えたメンバーで臨む方針を示し、この遠征６試合を競争見極めのリミットに設定していた。

そんな中で１１日にリチャードが死球で左手を骨折して離脱。この日、増田陸が代わりに１軍合流した。

一、三塁争いについては「他の選手にチャンス回ってくるはずなのでね。それで陸とかも呼んでいるし。もちろんね、荒巻も（２軍降格で）帰ったけど、まだまだチャンスあるから、しっかりね。開幕が全てじゃないんだけど、開幕１軍に残れる可能性はまだあるので、みんな諦めないでやってほしい」とし、「あと７試合あるので」と引き続き見極めていく考えを明かした。

投手については「宮原と冨重は（２軍から１軍に）参加させていたので（２軍に）戻して。森田がファームにいく」と明かした。