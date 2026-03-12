まもなく米新規失業保険申請件数、住宅着工件数などの発表
日本時間２１時３０分に米住宅着工件数（1月）、貿易収支（1月）、新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
住宅着工件数（1月）21:30
予想 134.5万件 前回 140.4万件（住宅着工件数)
予想 -4.6% 前回 6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.6万件 前回 145.5万件（住宅建築許可件数)
予想 -4.3% 前回 4.8%（住宅建築許可件数・前月比)
貿易収支（1月）21:30
予想 -665.0億ドル 前回 -703.0億ドル（貿易収支)
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想 21.4万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
予想 184.9万件 前回 186.8万件（継続受給者数)
