　日本時間２１時３０分に米住宅着工件数（1月）、貿易収支（1月）、新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

住宅着工件数（1月）21:30
予想　134.5万件　前回　140.4万件（住宅着工件数)
予想　-4.6%　前回　6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.6万件　前回　145.5万件（住宅建築許可件数)
予想　-4.3%　前回　4.8%（住宅建築許可件数・前月比)

貿易収支（1月）21:30
予想　-665.0億ドル　前回　-703.0億ドル（貿易収支)

新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想　21.4万件　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
予想　184.9万件　前回　186.8万件（継続受給者数)