俳優の山粼賢人さん（31）が主演を務める映画『キングダム』シリーズ。5作目となる最新作のタイトルと公開日が決定。さらに、最新のティザービジュアルも公開されました。

映画は、今年連載20周年を迎える漫画『キングダム』（原泰久／集英社）を実写映画化する人気シリーズ。2019年から2024年にかけて4作品が公開され、累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破しています。（映画配給会社発表）

2年ぶり、5作目となる最新作のタイトルは『キングダム 魂の決戦』。公開日は、7月17日に決定しました。

キャストは、秦国で天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼さんをはじめ、中華統一に挑む若き秦国王・嬴政(えいせい)役の吉沢亮さん、河了貂(かりょうてん)役の橋本環奈さんたち、『キングダム』シリーズを牽引してきた豪華俳優陣が続投します。

最新作で描かれるのは、原作屈指の人気エピソードである『合従軍編』。秦国に対して、楚・趙・魏・韓・燕・斉が手を結び、“合従軍（がっしょうぐん）”を結成し、牙をむきます。

公開されたティザービジュアルには、『絶体絶命。』というコピーとともに、甲冑（かっちゅう）を身にまとい力強い眼差しを見せる信の姿が。その奥には、嬴政や河了貂に加えて、豊川悦司さん演じる豪胆無比な将軍・麃公(ひょうこう)ら秦軍の面々が並びます。

また、小栗旬さんが演じる信の宿敵・李牧（りぼく）と敵陣の姿も刻まれており、秦の命運を懸けた壮絶な大決戦の幕開けを予感させるビジュアルとなっています。