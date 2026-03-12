ヒグチアイの新曲「今この胸に滾るのは」が、4月3日から放送開始となるアニメ『スノウボールアース』（日本テレビ系）のエンディングテーマに決定した。

（関連：ヒグチアイの音楽は感情を沈めて生きる人の拠り所に Zepp DiverCity公演で届けた“お守り”の歌）

同アニメは、小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載されている、辻次夕日郎による漫画作品『スノウボールアース』を原作とした、“SF×怪獣×ロボット”アニメ作品。本情報とあわせて、オープニングテーマとエンディングテーマを使用したメインPVが公開され、音源の一部が初公開となった。

さらに、原作者の辻次が描き下ろした『スノウボールアース』とヒグチアイのコラボレーションイラストも公開されている。

＜ヒグチアイ コメント＞

最悪の思い出がなければ、わたしは今のわたしになれたのだろうか、と思うことがある。なければよかった、とも思うけど、起きてしまったことは消せない。傷がある。だけど、深く沈んだら大きく浮上できる。人間はそういうふうにできていると思う。背負い続けている後悔とも手を取り合って、今日も強く生きる。迷いながらも走り続けなければならない忙しい人たちへ贈る賛歌です。

（文＝リアルサウンド編集部）