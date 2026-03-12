河合郁人が自身のInstagramで、戸塚祥太（A.B.C-Z）辰巳雄大（ふぉ～ゆ～）との3ショットを公開した。

■河合郁人が戸塚祥太と辰巳雄大との3ショットを公開

河合は、ピンク、イエロー、パープルの3つのハートマークを添えて、1点の写真を投稿した。

写真左には、戸塚がハットにレザージャケットを羽織り、インナーには鮮やかなブルーのTシャツを合わせたデニムコーデ。中央の辰巳は、マリリン・マンソンがプリントされたロングTシャツに、ふぉ～ゆ～のエンターテインメント・ショー「ENTA!」のロゴが入ったサンダルを履いてサムズアップ。河合は、淡いベージュにイエローとパープルのラインが入ったジャケットにカーキ色のパンツを合わせたカジュアルコーデで、ダブルピース。

ハッシュタグに、「戸塚祥太」「辰巳雄大」「河合郁人」「ダブルトラブルTAKE2」「ダブトラ」と記したように、辰巳の出演ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2～Hollywood Ending～』を観劇したようだ。

この投稿にフォロワーからは、「いい写真！」「貴重な3ショット」「とっても素敵」「最高すぎ！」と、3ショットを喜ぶ声が寄せられた他、「ふみとつForever」「久しぶりのふみとつに感動」と、A.B.C-Zの元メンバーである河合と戸塚の組み合わせにも歓喜の声が寄せられた。

■辰巳雄大も舞台の場面写真を公開

また、ミュージカルに出演した辰巳も自身のInstagramで、「ハリウッドの思い出」と添えて計5点の写真を公開。

コメント欄には「お疲れ様でした」というコメントが寄せられた他、「再演して欲しい」「また会えますように」と再演を希望する声も多数寄せられていた。