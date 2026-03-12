【STEP THEATER】 今夏 発売予定 価格：未定 ジャンル：音楽・リズムゲーム 対応機種：Steam 開発：Pixel Smile

エヌビーゲームズは、ゲーム実況者・P-Pさんが代表を務めるゲームデベロッパー・Pixel Smileが手掛けるSteam用リズムゲーム「STEP THEATER」を2026年夏に発売する。価格は未定。

本作品は、プレーヤーのステップで物語を進めていく、心弾むリズムゲーム。YouTubeチャンネル登録者数60万人を超える人気ゲーム実況者・P-Pさんが代表を務めるゲームデベロッパー・Pixel Smileの初リリース作品であり、エヌビーゲームズと同デベロッパーの初の共同制作作品となる。

「STEP THEATER」は、リズムよくステップを踏むと物語が進行する。グラフィックスの変化だけでなく、プレイに求められるアクションの幅が広がったり、楽曲のテンポが変化したりと、より多彩でダイナミックな体験が楽しめる。音楽ゲームのように流れてくる譜面に挑むステージや、アクションゲームのような見た目のステージなど、複数のゲーム性が盛り込まれており、プレイとともに姿を変えていくポップでキュートな世界観が堪能できる。収録されているフィルムには、ファンタジーから何気ない日常を切り取ったものまで、さまざまなジャンルが用意されている。

ゲーム実況者とゲームクリエイターの「二足の草鞋」で活動するP-Pさんによる、リズムゲーム愛に溢れたこだわりの作品となっている。

【「STEP THEATER」トレーラー】【P-Pさん コメント】

普段はYouTubeでゲーム配信をしているP-Pと申します！

「STEP THEATER」では、ステージごとの世界観や雰囲気を楽しみながら、変化していくリズムを楽しむゲーム体験も味わえるよう制作しています。音楽・リズムゲームに慣れていない方から、普段からよく遊ぶ方まで、幅広く楽しんでいただけると幸いです！

【P-Pさん プロフィール】

ゲーム実況者として2010年に活動を開始。高いゲームスキルと柔らかな語り口が特徴で、特にアクションゲーム、音楽ゲームを得意とする。足で操作するマット型コントローラーでアクションゲームをプレイする実況動画が話題となった。

2015年ごろから一時活動を休止し、ゲーム会社でプログラマーとして勤務。数々のコンシューマタイトルに携わるも、インディーゲーム制作への挑戦のため2024年に退職。

現在はゲーム実況者とゲームクリエイターの二足の草鞋で活躍中。

(C)Pixel Smile