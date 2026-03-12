ヒグチアイ、TVアニメ『スノウボールアース』EDテーマに書き下ろし新曲「今この胸に滾るのは」が決定。原作者・辻次夕日郎描き下ろしのコラボイラスト公開も
ヒグチアイが、4月3日から日本テレビ系フラアニにて放送開始のTVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマを書き下ろしたことを発表した。
同アニメは、小学館「月刊！スピリッツ」にて2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している辻次夕日郎・著のマンガ作品「スノウボールアース」を原作としたアニメ作品だ。
同アニメのエンディングテーマに、新曲「今この胸に滾るのは」を書き下ろしたヒグチアイは、「最悪の思い出がなければ、わたしは今のわたしになれたのだろうか、と思うことがある。なければよかった、とも思うけど、起きてしまったことは消せない。傷がある。だけど、深く沈んだら大きく浮上できる。人間はそういうふうにできていると思う。背負い続けている後悔とも手を取り合って、今日も強く生きる。迷いながらも走り続けなければならない忙しい人たちへ贈る賛歌です」とコメントしている。
既報の通り、オープニングテーマは、tuki.がTVアニメ初タイアップ曲として書き下ろした「零-zero-」となっている。
エンディングテーマ情報やキービジュアルの解禁と同時に、音源の一部が初解禁となるオープニングテーマとエンディングテーマを使用したメインPVが公開された。さらに、原作者・辻次夕日郎描きおろし『スノウボールアース』×「ヒグチアイ」コラボイラストも公開されたので、併せてチェックしてほしい。
新曲「今この胸に滾るのは」のリリース情報など詳細は追ってアナウンスされるとのことだ。
◾️タイアップ／TVアニメ『スノウボールアース』
▼INTRODUCTION
凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！
各界の著名人が絶賛！
「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、
コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。
雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、
いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！
▼STORY
「ユキオ、俺、友達を作る。」
人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、
巨大ロボット〈ユキオ〉。
彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。
人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。
地球に帰還した鉄男が目にしたのは
雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！
変わり果てた景色の中、
ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。
▼キャスト
流鏑馬鉄男：吉永拓斗
ユキオ：平川大輔
乃木 蒼：小清水亜美
瀧村矧音：田村 好
泉那由他 ：河西健吾
桜井多見哉：大野智敬
卯月ゆま：奈良平愛実
甲乙一：永瀬アンナ
西園寺真琴：森永千才
赤城莉子：河瀬茉希
相模逸石：杉田智和
▼スタッフ
原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）
監督：境 宗久
副監督：岩田健志
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥
メカデザイン：金 世俊
モンスターデザイン：柳 隆太
美術監督：藤野真里
色彩設計：野地弘納
ＣＧディレクター：本岡宏紀
モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）
撮影監督：林 賢太・小寺翔太
編集：長坂智樹
音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA
アニメーション制作：スタジオKAI
製作：「スノウボールアース」製作委員会
オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」
エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」
▼放送
2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始
▼配信
2026年4月4日より毎週土曜00:00各配信プラットフォームにて順次配信開始
▼公式サイト / SNS
公式サイト：https://snowballearth.net
公式Twitter：https://x.com/snowballearth_O
公式TikTok：https://www.tiktok.com/＠snowballearth_o
◾️＜HIGUCHIAI band tour 2025-2026 “wishing me happines”＞
2026年3月15日（日）韓国 NOL Theater Hapjeong Tongyang Life Insurance Hall
start 18:00
2026年3月21日（土）台北 台北国際会議センター（TICC）
start 19:30
▼各プレイガイドで発売中
イープラス https://eplus.jp/higuchiai/
ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/
▼韓国公演
https://triple.global/ja/ticket/genre/CONCERT/products/25016854?placeCode=25001544
▼台北公演
https://kham.tw/en04JjIfu
◾️イベント出演情報
2026年3月28日（土）東京オーヴァル京王閣
＜パンと音楽とアンティーク2026＞
https://pan-ongaku-antique.com/2026-spring/
2026年4月4日（土）・5日（日）Argentina・Centro de Convenciones de Buenos Aires
＜Ani-Con Argentina＞
https://animeconar.com/
2026年4月19日（日）神戸市内（サーキット）
＜ACOUSTIC FESTIVAL KOBE 2026＞
https://acoustic-festival.jp/
2026年4月25日（土）国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
＜ARABAKI ROCK FEST.26＞
https://arabaki.com/
