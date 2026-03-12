THE ORAL CIGARETTES、ライブハウスを回る＜放浪TOUR＞ 東北編開催決定
THE ORAL CIGARETTESがライブハウスを回る対バンツアー＜WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2026 東北 編＞を5月に開催する。
＜放浪TOUR＞はオーラルが地方のライブハウスを回る対バン形式のツアーシリーズ。2023年の北海道 編からスタートし、今回の”東北 編”は第5弾。
5月8日の岩手・盛岡 CLUB CHANGE WAVEを皮切りに、5月16日の宮城・SENDAI GIGSまで、東北6箇所のライブハウスで行われる。
今回のツアーにはEnfants、SPARK!!SOUND!!SHOW!!の2組が出演。岩手・青森・秋田公演にはEnfants、山形・福島・宮城公演にはSPARK!!SOUND!!SHOW!!がそれぞれ登場する。
THE ORAL CIGARETTESのオフィシャルファンクラブでは3月17日までチケットのFC先行予約を受け付けている。
■＜THE ORAL CIGARETTES「WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2026 東北 編」＞
2026年5月8日（金）岩手 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
2026年5月9日（土）青森 Quarter
2026年5月11日（月）秋田 CLUB SWINDLE
出演者：THE ORAL CIGARETTES / Enfants
2026年5月13日（水）山形 酒田ミュージックファクトリー
2026年5月15日（金）福島 HIPSHOT JAPAN
2026年5月16日（土）宮城 SENDAI GIGS
出演者：THE ORAL CIGARETTES / SPARK!!SOUND!!SHOW!!
・FC会員先行
受付期間：3月12日（木）21:00〜3月17日（火）23:59
受付URL：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3162
■＜BKW!! Premium Party 〜THINK OUT LOUD〜＞
2026年10月12日（月祝）ぴあアリーナMM
開場：15:30 / 開演 17:00
チケット代
アリーナ前方ブロック（スタンディング）：8,500円
アリーナ後方ブロック（スタンディング）：8,500円
スタンドS（指定席）：8,500円
スタンドS（着席指定席）：8,500円
スタンドS（着席指定席 / 小学生以下）：5,000円
スタンドA（指定席）：6,500円
受付URL：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3152
■＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞
＊全公演SOLD OUT
2026年2月16日(月) 【愛知】 Zepp Nagoya w/TK from 凛として時雨
2026年2月17日(火) 【愛知】 Zepp Nagoya w/ENTH
2026年2月24日(火) 【福岡】 Zepp Fukuoka w/SHANK
2026年3月7日(土) 【北海道】 Zepp Sapporo w/10-FEET
2026年3月12日(木) 【宮城】 SENDAI GIGS w/フレデリック
2026年3月16日(月) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys
2026年3月17日(火) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys
2026年3月23日(月) 【東京】 Zepp Haneda w/My Hair is Bad
2026年3月24日(火) 【東京】 Zepp Haneda w/My Hair is Bad
■＜THE ORAL CIGARETTES「Home Sweet Home TOUR 2026」＞
2026年7月8日(水) 【大阪】オリックス劇場
2026年7月16日(木) 【愛知】愛知県芸術劇場大ホール
2026年7月18日(土) 【香川】高松レグザムホール
2026年7月22日(水) 【東京】東京ガーデンシアター
2026年7月23日(木) 【東京】東京ガーデンシアター
2026年8月5日(水) 【宮城】宮城県民会館
2026年8月7日(金) 【新潟】新潟県民会館
2026年8月12日(水) 【広島】広島文化学園 HBG ホール
2026年8月14日(金) 【福岡】福岡サンパレス
2026年8月16日(日) 【熊本】熊本城ホール
2026年9月6日（日） 【奈良】なら 100 年会館
2026年9月8日（火） 【三重】三重文化会館大ホール
2026年9月12日（土） 【北海道】札幌カナモトホール
チケット代
指定席:7,300円（税込） / 着席指定席:7,300円（税込）
