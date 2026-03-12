佐久間大介、ゲスト・中本悠太との貴重な撮影秘話明かす NCT活動のきっかけも深掘り
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティーを務める14日放送の文化番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、俳優の中本悠太がゲスト出演する。
中本は、韓国を基盤に世界で活躍するボーイズグループ「NCT」のメンバーとして2016年にデビュー。その後、18年に日本デビューも果たしたほか、21年にはニューズウィーク日本版にて「世界が尊敬する日本人100」に選出されるなど、注目を集める存在だ。また、音楽面のみならず、映画『HiGH&LOW THE WORST X』やドラマ『クールドジ男子』に出演するなど、俳優としても活躍している。
佐久間と中本は、現在公開中の映画『スペシャルズ』にて共演中。今作は、ダンス経験のある孤高のプロの殺し屋たちが、ミッションのためにダンスを通じて＜スペシャルな5人＞のチームへと成長し、暗殺ミッションに挑んでいく姿が描かれるダンス・アクション・エンタテインメント。佐久間は伝説の殺し屋・ダイヤ役を、中本は群れることを嫌うクールな殺し屋・桐生役を演じている。
番組では、映画の撮影の裏側や知られざるエピソードについてトークを展開。貴重な撮影秘話も飛び出し、佐久間が「気になった方はぜひ映画館でご覧ください！」と太鼓判を押す場面も。また、番組定番のコーナー「直撃！一問一答！」では、中本の人となりや「NCT」として活動することになったきっかけを深掘り。ここでしか聴くことのできない、2人だけの貴重なトークが満載の1時間を届ける。
