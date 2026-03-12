名作だと思う「リーガルドラマ」ランキング！ 2位『HERO』を8票差で抑えた1位は？
法廷での緊迫したやりとりや逆転劇が見どころのリーガルドラマ。スリリングな展開と重厚なストーリーで人気を集める名作ぞろいです。
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名作だと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
ミステリーとコミカルな雰囲気が融合した唯一無二のストーリー展開も秀逸。ヒロインの堅物事務官・雨宮舞子を演じた松たか子さんとのテンポのよい掛け合いや、恋の行方にも注目が集まりました。
回答者からは「型破りな検事が、難事件を解決していくストーリーで、見ていて痛快だから」（50代女性／長野県）、「面白かったし、映画化もされたりしてたから」（40代女性／福岡県）、「ストーリーの進むテンポが良く、コメディ要素もありつつ芯が通っているドラマだったから」（30代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
シリーズ化しており、1期放送が2012年、2期放送が2013年、スペシャルドラマが2013年と2014年にそれぞれ放送しています。古美門の攻めの舌戦や風刺の効いた設定、どんでん返しのあるラストなど、息もつかせぬ展開が魅力です。
回答コメントでは「コメディ要素が強くて面白かったから」（30代女性／神奈川県）、「堺雅人さんが他にないような演技ですごいです」（30代女性／茨城県）、「主役の堺雅人の演技がよく、ストーリーも単純な勧善懲悪ではなく深みを持った内容だったから」（20代男性／滋賀県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名作だと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：『HERO』（フジテレビ系）／115票2位にランクインしたのは、『HERO』（フジテレビ系）です。2001年の連続ドラマを皮切りに、2006年の特別編、2007年の劇場版、2014年の連続ドラマ第2期を経て、2015年には劇場版第2作も公開された大ヒットシリーズ。主演の木村拓哉さんが、中卒で司法試験に合格した型破りな検事・久利生公平を好演しています。
回答者からは「型破りな検事が、難事件を解決していくストーリーで、見ていて痛快だから」（50代女性／長野県）、「面白かったし、映画化もされたりしてたから」（40代女性／福岡県）、「ストーリーの進むテンポが良く、コメディ要素もありつつ芯が通っているドラマだったから」（30代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）／123票1位にランクインしたのは、『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）です。堺雅人さん演じる天才弁護士・古美門研介と、新垣結衣さん演じる正義感あふれる新人弁護士・黛真知子の凸凹コンビが織りなす法廷コメディードラマ。
シリーズ化しており、1期放送が2012年、2期放送が2013年、スペシャルドラマが2013年と2014年にそれぞれ放送しています。古美門の攻めの舌戦や風刺の効いた設定、どんでん返しのあるラストなど、息もつかせぬ展開が魅力です。
回答コメントでは「コメディ要素が強くて面白かったから」（30代女性／神奈川県）、「堺雅人さんが他にないような演技ですごいです」（30代女性／茨城県）、「主役の堺雅人の演技がよく、ストーリーも単純な勧善懲悪ではなく深みを持った内容だったから」（20代男性／滋賀県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)