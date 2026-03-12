杉浦太陽、45歳誕生日にサプライズで人気お笑い芸人ら豪華芸能人が大集合！ 「感謝しかないです」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月12日、自身のInstagramを更新。「45歳のサプライズ誕生日」の集合ショットなどを披露しました。
【写真】杉浦太陽の45歳誕生日ショット
3枚目には杉浦さんが大きなバースデーケーキを持ち、家族と一緒に写る姿も収められ、幸せいっぱいの誕生日だったことが伝わってきます。続けて「ノン… めちゃ頑張りが伝わってきたし、こんな素敵な誕生日にしてくれて、ありがとう」と、辻さんへの深い感謝もつづりました。
(文:中村 凪)
【写真】杉浦太陽の45歳誕生日ショット
「これは嬉しかった…感謝しかないです」杉浦さんは「45歳のサプライズ誕生日 これは嬉しかった…感謝しかないです」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、妻でタレントの辻希美さんや子どもたちを中心にタレントの鈴木奈々さん、ギャル曽根さん、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太さん、お笑いタレントのあばれる君など20人以上が集まった豪華な集合ショットです。
家族で水族館を楽しむ様子を披露自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している杉浦さん。8日の投稿では「夢空の7ヶ月 初水族館」とつづり、家族で水族館を楽しむ様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)