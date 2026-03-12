高市総理の欠席は「甘え」か？ リウマチ指導医が考える新薬でも完治しない病のリアルと「休む勇気」
関節リウマチは「見えにくい病気」？ リウマチ指導医として感じた社会の声への違和感「ケガや事故と違って、内科の病気は一見元気そうに見えるから理解されにくいんだよな……」
高市総理が選挙期間中に、持病の関節リウマチ（以下、リウマチ）を悪化させ、討論会を欠席したことへの批判報道を目にした際、私が率直に感じたことです。
病を抱えながら、国家の重責という過酷な仕事に向き合っている人物への批判は、果たして妥当なものでしょうか？ もちろん、私は総理を直接診察しているわけではないため、正確な医学的判断は下せません。しかし、長年リウマチ治療にも携わってきた「リウマチ指導医」として、どうしてもお伝えしたいことがあり、ペンを取りました。
関節リウマチは「一生治らない病」から「コントロールできる病」へ私は30年以上にわたり、リウマチ患者さんの治療にあたってきました。
ほんの少し前まで、リウマチは「治らない病気」の代名詞でした。リウマチを発症すると、免疫の異常によって炎症性サイトカイン（炎症を起こす物質）が増加するため、関節の激痛や腫れがおこります。それに加え、37度前後の微熱や、全身を襲うだるさにも見舞われます。
私が研修医だった30年前は、多くのリウマチ患者さんの関節が変形していました。膝や股関節が破壊され、歩行困難となってしまい、車椅子生活や人工関節置換術を余儀なくされていた方も少なくありませんでした。当時はまだ有効な治療法が乏しく、医師としても患者さんに寄り添うことしかできず、何度も悔しい思いをしたものです。
時代は進み、医学は飛躍的な進歩を遂げました。炎症の主因である炎症性サイトカインをピンポイントで抑え込む「抗体医薬（生物製剤）」が登場したのです。私は幸運にも、高市総理も使用している抗リウマチ薬「トシリズマブ」の基礎開発や臨床試験にも初期から携わることができました。
その臨床試験の劇的な治療効果を目の当たりにしたとき、「これでリウマチが治る時代が来るかもしれない！」と感動したことを、昨日のことのように思い出します。その後も、数多くの抗体医薬の臨床治験に携わってきました。
見た目が元気でも「治っている」わけではない！ 薬で抑え込んでいる現実現在、医療の現場では多種多様な抗体医薬が使えるようになりました。多くのリウマチ患者さんのQOL（生活の質）も、劇的に向上しています。以前のような手足の腫れや関節の変形に怯えることはほとんどなくなり、多くの方が病を感じさせないほど元気に社会生活を送られています。リウマチを発症する前と同様に、お仕事を頑張られている方も多くいらっしゃいます。
しかし、皆さまにどうしても伝えておきたい「非常に重要な事実」があります。
それは新薬の開発によって、リウマチの症状は劇的に改善しましたが、残念ながらリウマチが「完治」しているわけではないという点です。
あくまで、薬の力で炎症をうまく抑え込み、コントロールできている「寛解（かんかい）」の状態が続いているに過ぎません。寛解には、痛みがない「臨床的寛解」、関節破壊が止まる「構造的寛解」、身体機能が保たれる「機能的寛解」の3種類があります。
その中でも、「Boolean寛解」という臨床的寛解は、健常者の方とほぼ変わらない一番いい寛解状態を意味します。臨床現場では、そこを目指して治療しますが、それでも服薬を止めていい「完治」とは異なるのです。
「休むこと」も重要な治療の1つ！ 誰もが病と共に働ける社会に必要なこととは見た目がどれだけ元気そうでも、抗体医薬（生物製剤）の利用には、注意と周りの理解が必要です。抗体医薬は非常に強力ですが、免疫を抑制するため、些細な風邪から重症の肺炎を引き起こすリスクを常にはらんでいます。
特にトシリズマブは、炎症反応を強力に抑え込む効果があるため、感染症が起きても「熱などの症状が軽く」「CRPという炎症反応の検査値に異常が出にくい」場合があります。本人も深刻な事態に気付きにくく、周囲からも特に問題なく見えてしまうため、定期的な血液検査による管理が欠かせません。
また、一見調子がよさそうに見えても、少し作業量を増やしたり、重いものを持ったりすることで、関節が腫れてしまう患者さんもいます。まして、睡眠不足や過労、ストレスが重なると、再び炎症が悪化し、薬の効果を上回る負担がかかることもあります。再び関節が腫れたり痛んだりして、37度前後の微熱や全身のだるさに襲われます。
そのようなときは、「無理をせず休むこと」も、大事な治療の選択肢です。
多くの患者さんたちがリウマチと共に生きていくためには、本人の節制はもちろん、周囲の理解と協力が何よりも大切なのです。そして、リウマチに限らず、多くの人が今も病を抱えながら社会生活を送られています。今は元気な方であっても、いつ、どのような病気になるかは誰にも分からないのです。誰もが病を抱えながらでも自分らしく働ける社会をつくっていくことが大切なことは、言うまでもありません。
リウマチという困難な病を抱えながら、一人の女性が国家の重責を担っている。その事実に、私たちは「多様性のある社会」の本当の意味を改めて考え、理解を深めていくべきではないでしょうか。
▼萩原 圭祐プロフィール
先端医学と食でレジリエンスを高め、健康寿命と成長を見守る内科医。大阪大学先進融合医学共同研究講座特任教授として先端医学から伝統医学、レジリエンス・ケトン食などの研究活動に携わった後、現在はそれらの社会実装に精力的に取り組んでいる。
(文:萩原 圭祐（レジリエンス医学と栄養・代謝ガイド）)