「血管ドキドキしちゃう」樽美酒研二のムキムキ美脚にファンもん絶！ 「多めの下半身に少し興奮」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは3月12日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】樽美酒研二のムキムキ美脚
ファンからは「朝から素敵な筋肉」「血管ドキドキしちゃう」「目の保養になります」「いつもより多めの下半身に少し興奮」「ソコに収まりたい」「履いてて良かった〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「朝から素敵な筋肉」樽美酒さんは「おはようございます 朝ごはんより朝日が大好き 今ボクは日差しから得られるビタミンDをたくさんいただいております」とつづり、1枚の写真を投稿。日光浴をしている様子が写っていますが、血管の浮き出た美しい脚が目を引きます。ふくらはぎは大きなこぶができており、ムキムキです。
「ギリギリ笑」「履いてます？」5日の投稿でも、美しい脚を披露した樽美酒さん。ボトムスが見えておらず、とても際どいショットと言えます。ファンからは「美脚ありがとう」「ギリギリ笑」「履いてます？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
