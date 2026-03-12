あいのり桃、建築中の新居ソファ選びに“迷走”「うーーーーーん」「重要すぎるから慎重に決めなきゃな…」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が11日、アメーバオフィシャルブログを更新。建築中の新居で検討しているソファについて「また迷走中」であることを明かした。
【写真】「空間に対してソファが大きすぎる？」ソファに迷走する桃
桃はこれまでブログで、新居のために土地を購入したことやハウスメーカーを決めたことなどを報告。建築途中の家の様子も公開しており、吹き抜けのリビングや子ども部屋、キッチンなどを紹介してきた。
この日は「【注文住宅】ソファがまた迷走中…」と題して更新し、以前決めたソファについて「やっぱりサイズ感とかが心配で、、、」と心境を吐露。ハウスメーカーの積水ハウスに依頼して作成してもらったというCGパースを公開し、広々としたリビングに大きなL字型ソファが配置されたイメージを紹介した。
しかし「なんか…空間に対してソファが大きすぎる…？」と違和感を覚えたといい、「あれ…なんかしっくりこないなぁ…と思ってしまったんだけど…どう？笑」とコメント。「後ろからみる感じは悪くないんだけど…！」ともつづった。
さらに現場でスタッフがメジャーを使ってサイズを確認する様子の写真も公開し、「大きいな…！」と改めて実感。その結果、「一回またソファを探すことにしました…！」と再検討することを決めたという。
当初はL字型ソファを検討していたが、「空間の広さ的に普通の3 seat sofaくらいのサイズ感の方がいいのかもな…？」と考え直している様子。猫の引っかき傷や汚れにも強い生地を希望しており、家具ブランド「Ritzwell」のソファも候補として挙げた。
最後は「うーーーーーん、悩ましすぎるけど、ソファって重要すぎるから慎重に決めなきゃな…」とつづり、新居づくりへのこだわりを明かした。
桃は2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際を開始し、2020年に再婚。2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生している。
