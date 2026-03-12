宝塚歌劇団花組新人公演「蒼月抄−平家終焉の契り−」が１２日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、鏡星珠（かがみ・せいじゅ）が初主演を果たした。１０５期が８人の主演者を輩出したが、１０６期では雪組の華世京に次いで２人目の主演となる。

芝居巧者の鏡は、平知盛を好演。「真ん中で演じさせていただく覚悟を責任というものを、改めて実感させていただきました」と振り返った。本役のトップスター永久輝せあからは、真ん中に立つ上で「視野を広く」とアドバイスをもらった。「おかげでいつもより空間を大きく感じられた」という。プロローグではせり上がりがあったが、ピンスポットが「眩しくもあり尊くもありました。神聖で包み込んでくれるような気がしました」と語った。

また同期の遼美来（りょう・みくる）は重衡（本役・聖乃あすか）を熱演し、貴公子ぶりを見せた。教経（本役・極美慎）には１０９期の月世麗（つきよ・れい）が抜てき。１７８センチの恵まれた容姿で、口跡もよく体当たりで演じた。

ヒロインは１０９期の翠笙芹南（すいしょう・せりな）。本役のトップ娘役・星空美咲も新公に出演していたことから「お稽古場から、いろいろと教えていただきました」と感謝していた。