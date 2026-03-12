◇女子ゴルフ マイナビ・カップ最終日 千葉県 大栄CC＝6279ヤード、パー72（2026年3月12日）

女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、11位から出た庄内理湖（りこ、24）は84と崩れて通算12オーバーで53位だった。

初日をパープレーで終え、この日も序盤は堅実なプレーを続けていた。しかし1つ落として迎えた7番パー5で落とし穴にはまった。OB3発に池ポチャも重なり「12」の大叩き。「人生で初めて打ちました。事件が起きました」と苦笑するしかなかった。

北海道出身の庄内は5歳でゴルフを始め、名門・大阪学院大で腕を磨いた。昨年5月の米国合宿で背中を負傷。再発防止のためスイング改造に取り組んでいる最中。初日に患部の痛みが出たこともあり、この日はショットが定まらなかった。

悔しい開幕戦になったが「今年は絶対にプロテストで合格して、来年の開幕戦で優勝したい」と目標を口にする。まずはこのツアーで力をつけていく。

マイナビ・ネクストヒロイン・ツアーは「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから19年に始まり今年で8年目。昨年は藤本愛菜らOGを含む8人のプロテスト合格者を輩出している。今季は過去最多の18試合が開催される。出場選手はポイントランク、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。