１月２７日に６０歳の誕生日を迎えたタレント・三田寛子が、「６０歳になった自分への」ご褒美に、ロンドンに弾丸一人旅をしたことをＳＮＳで報告した。

７日付で「初めてのひとり旅は二十歳の時でした 私も少しはあの時思い描いていた大人に成長したのかしら？ 弾丸で束の間の旅ですが６０歳になった自分への」とプレゼントのマークを添えて投稿。「一年前に飛行機のチケットをとってようやくその時が来ました」などと記し、空港や機内での写真を公開した。ＪＡＬのビジネスクラスに搭乗しており、高級感溢れるシートで、デザインの美しいグラスを手にゆったりとくつろぐ姿もある。

８日付では、「４０年前の１人旅で滞在したホテルへ向かいました」と２０歳の時の初めての一人旅で宿泊したヒルトンホテルの部屋の写真も添えた。

ロンドン滞在の投稿には「可愛すぎます」「可愛い〜♥」「めちゃくちゃ綺麗」「羨ましいです」「憧れます一人旅」「ＪＡＬビジネス」などの声が届いている。

三田は１９９１年、歌舞伎俳優、三代目中村橋之助（現在の中村芝翫）と結婚。３人の男子を授かり、それぞれ歌舞伎俳優として舞台に立つ。